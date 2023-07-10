AMD заявляет, что энергопотребление в режиме простоя должно быть снижено в системах, использующих мониторы 4K 144 Гц, а также в конфигурациях с несколькими мониторами - оба сценария иногда являются проблематичными даже для NVIDIA. .

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Одной из главных претензий к серии Radeon RX 7900 при ее запуске было относительно высокое энергопотребление в режиме простоя по сравнению даже с видеокартами AMD последнего поколения. Этот последний драйвер предпринимает шаги для решения этой проблемы.

Еще одним большим разочарованием для некоторых людей, которые купили графические процессоры Navi 31, была их относительно слабая производительность в виртуальной реальности. Если вы увлекаетесь виртуальными играми и являетесь владельцем графического процессора серии Radeon RX 7000, вы должны увидеть значительно улучшенную производительность и уменьшение лагов на вашей новой видеокарте с этим последним драйвером. Например, графические процессоры AMD привлекательны для игроков в VRChat из-за высоких требований к видеопамяти при воспроизведении пользовательского контента.

Персонажи и окружение VRChat могут быть очень сложными.

Другие исправления в этом выпуске включают сбои приложений и проблемы драйверов при воспроизведении видео AV1 - а также исправления для периодического бага в играх WWE 2K23 и Nioh 2.

Устраненные проблемы в этом выпуске включают баги при игре в Runescape на картах RX 5000, повреждение изображения вокруг моделей персонажей в Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+, заикание с Radeon Anti-Lag в Call of Duty: Modern Warfare II (просто выключите Anti-Lag) и прерывание сигналов отображения на экранах Adaptive Sync при переключении задачи из игры или видеоплеера на Radeon RX 7900 XTX. Также устранена ошибка, из-за которой Radeon Overlay может некорректно отображать FPS во всех играх, и другая проблема - из-за которой функции ReLive могут использовать много видеопамяти.

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AMD до сих пор не исправила функцию "сброса настроек" своих драйверов, поэтому, если у вас есть какие-то проблемные настройки драйвера, вам к сожалению придется прибегнуть к удаления драйвера. Вы также можете проверить примечания к патчу здесь или просто получить этот драйвер с официального сайта, а затем установить его поверх вашей текущей версии.