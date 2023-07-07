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В июне мы зафиксировали прогресс оверклокеров, стремящихся первыми преодолеть барьер 4 ГГц на NVIDIA GeForce RTX 4090. В середине июня оверклокер CENS приблизился к этому рубежу, достигнув рекордной (на тот момент) частоты 3930 МГц. Ближе к концу июня Splave объявил о своих намерениях, установив стабильную тактовую частоту графического процессора 3945 МГц на флагманской видеокарте Nvidia. Несколько дней назад мы увидели, как CENS достиг 3975 МГц на GeForce RTX 4090.
Рекордная система Splave была собрана следующим образом:
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 с охлаждением LN2, с тактовой частотой до 4005 МГц
Intel Core i9 13900K Raptor Lake-S с водяным охлаждением, тактовая частота 5,4 ГГц, температура 28°C под нагрузкой
Материнская плата ASRock Z690 Aqua OC
G.Skill 32 ГБ (2x 16 ГБ) DDR5-4800 (Gear mode 2) CL40 RAM
Отметим, что приведенная выше система почти идентична той, что использовалась в предыдущем разгоне Splave, с единственным заметным изменением, что эксперт по разгону заменил Corsair DDR5 на оперативную память G.Skill DDR5.
Помимо главного достижения RTX 4090 4 ГГц+, Splave установил новый мировой рекорд по вычислительным ресурсам. Благодаря имеющемуся в его распоряжении сверхбыстрому графическому процессору Ada Lovelace оверклокеру удалось вычислить число Pi с точностью до 32 миллиардов цифр за 45 секунд и 402 миллисекунды с помощью приложения GPUPi v3.3.
GeForce RTX 4090 просуществовала около девяти месяцев, прежде чем оверклокерам удалось выжать из нее 4 ГГц. Эталонная тактовая частота этого графического процессора составляет всего 2520 МГц. Мы полагаем, что ажиотаж вокруг разгона графических процессоров на данный момент может утихнуть, пока не появятся следующие важные вехи, такие как 4,5 ГГц или даже 5 ГГц.