Оказывается, лидеры Красной и Зеленой Команд являются довольно близкими родственниками с биологической точки зрения.
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Генеалогическое древо, опубликованное 晉聊些五四三, утверждает, что доктор Лиза Су - внучка дяди Хуанга.
В прошлом обоих генеральных директоров спрашивали, связаны ли они между собой, но они либо преуменьшали родство, либо игнорировали этот вопрос. Еще в 2020 году на вебинаре с Гэри Шапиро доктор Су заявила, что Хуанг был "дальним родственником, так что это какой-то троюродный брат". На самом деле их родство гораздо сильнее, чем троюродные братья и сестры Они больше похожи на двоюродных братьев из двух разных поколений.
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Конечно, только потому, что вы тесно связаны с кем-то биологически, не обязательно означает, что вы близкие родственники. Кроме того, оба эмигрировали в Соединенные Штаты в раннем возрасте, поэтому было бы логично, что они могли потерять представление о том, кто есть кто. Интересно, что не так давно у них был общий предок.
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