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Уэбб использовался для захвата изображений объектов в космосе на разных длинах волн и с более высоким разрешением, чем это возможно с помощью любого другого телескопа в космосе или на Земле. На одном из последних изображений, опубликованных НАСА, Уэбб показывает изображение Сатурна, на котором сама планета выглядит очень темной из-за газообразного метана, поглощающего большую часть солнечного света, попадающего в атмосферу. Ледяные кольца, однако кажутся яркими, выделяя три спутника планеты, которые можно увидеть слева от окруженной кольцами планеты.
Изображение было получено в рамках программы NASA Webb Guaranteed Time Observation 1247. Целью программы был поиск тусклых спутников вокруг Сатурна и его ярких колец. Согласно недавнему сообщению в блоге НАСА, ученые надеются изучить недавно обнаруженные спутники, которые помогут им составить более полную картину нынешней системы Сатурна, а также ее прошлого.
Поиск других потенциальных спутников, вращающихся вокруг Сатурна также предоставил четкие детали о системе колец планеты, а также о нескольких спутниках Сатурна - Дионе, Энцеладе и Тефии. С помощью других изображениях, не предоставленных НАСА, команда астрономов сможет глубже изучить несколько более тусклых колец планеты, включая кольцо G и диффузное кольцо E, которые не видны на общем изображении.
Джеймс Уэбб является частью долгой истории космических телескопов НАСА для наблюдения за кольцами и атмосферой Сатурна на протяжении многих десятилетий. НАСА заявляет, что самые последние наблюдения Сатурна, проведенные Уэббом, являются лишь "намеком" на то, что они могут добавить к истории окруженной кольцами планеты.