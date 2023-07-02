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GDDR7 интересна тем, что в определенном смысле это своего рода компромисс между GDDR6 и GDDR6X. Вместо сложной схемы модуляции PAM4, используемой GDDR6X, она использует PAM3, которая сильно отличается, несмотря на схожее название. Схема модуляции PAM3 позволяет GDDR7 предлагать более высокие скорости передачи данных по сравнению с GDDR6X, не требуя экзотического оборудования для обслуживания сигналов, необходимого для этой технологии памяти.
По словам конкурента Micron, Samsung, память GDDR7 может достигать скорости передачи данных до 36 Гбит/с на контакт, но мы сомневаемся, что она будет такой быстрой на старте поставок. В перспективе самая быстрая память GDDR6 достигает скорости 24 Гбит/с, хотя насколько нам известно, этот уровень скорости не поставляется ни в одном продукте для конечных пользователей. Память графического процессора с самой высокой тактовой частотой на данный момент - это видео память 22,5 Гбит/с на GeForce RTX 4080.
Хотя GDDR7 может быть доступна в первой половине следующего года, мы вероятно не увидим ее в графических картах до второй половины следующего года, а это означает, что Intel Battlemage ее не получит. В последние годы NVIDIA обычно первой представляла новые технологии памяти, поэтому ожидайте увидеть RAM GDDR7 на любом преемнике Ada Lovelace, который появится в 2025 году.