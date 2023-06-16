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Основываясь на последнем отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), было обнаружено, что случаи перехода в Apple/iOS превосходят переключение на Google/Android. Другая таблица показывает, что Apple незначительно лидирует в гонке за лояльность: 94% ее пользователей предпочитают оставаться с iOS, по сравнению c 91% пользователей Android.
Количество пользователей iOS по сравнению с количеством владельцев по платформам предыдущего телефона по годам
Из этих данных мы можем сделать несколько предположений. Во-первых, потребители предпочитают оставаться в знакомой экосистеме (такой как iOS или Android). Пользователи привыкают к операционной системе и ее службам, а также могут не захотеть иметь дело со стрессом, связанным с необходимостью переключения на другую ОС. На сегодняшний день система iOS имеет большую тенденцию к ограничениям, хотя и позволяет пользователям переносить текстовые сообщения, электронные письма или файлы на Android.
Рейтинги лояльности пользователей Android и iOS
График количества переходов пользователей Android на iOS и наооборот