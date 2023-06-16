Данные показывают, что из общего числа пользователей iOS с марта 2015 г. по март 2023 г. количество переходов с Android оставалось практически постоянным и составило 15%. И только 4% новых пользователей Android пришли с iOS.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

реклама

Основываясь на последнем отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), было обнаружено, что случаи перехода в Apple/iOS превосходят переключение на Google/Android. Другая таблица показывает, что Apple незначительно лидирует в гонке за лояльность: 94% ее пользователей предпочитают оставаться с iOS, по сравнению c 91% пользователей Android.

Количество пользователей iOS по сравнению с количеством владельцев по платформам предыдущего телефона по годам

Из этих данных мы можем сделать несколько предположений. Во-первых, потребители предпочитают оставаться в знакомой экосистеме (такой как iOS или Android). Пользователи привыкают к операционной системе и ее службам, а также могут не захотеть иметь дело со стрессом, связанным с необходимостью переключения на другую ОС. На сегодняшний день система iOS имеет большую тенденцию к ограничениям, хотя и позволяет пользователям переносить текстовые сообщения, электронные письма или файлы на Android.

Рейтинги лояльности пользователей Android и iOS

График количества переходов пользователей Android на iOS и наооборот

рекомендации -35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac



