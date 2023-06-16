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Это средство представляет собой набор монтажных планок для сокета AMD AM5 для использования с процессорными кулерами Noctua. Эти монтажные планки смещают радиатор на 7 мм к "южной" стороне сокета. Эта незначительная регулировка оказывает большое влияние на самую горячую часть ЦП, которая в отличие от монолитных конструкций, находится ближе к нижней части чипа.
До появления чиплетной архитектуры в центре чипа был один прямоугольный кристалл. Теперь AMD использует конструкцию чиплета с кристаллом ввода-вывода в верхней центральной части ЦП и одним или двумя сложными кристаллами ядра (ПЗС матрица) в нижней части корпуса. Именно эти ПЗС-матрицы выделяют больше всего тепла.
Монтажные планки Noctua AM5 приводят к тому, что наибольшеий контакт создается чуть выше ПЗС-матриц. При этом Noctua сообщает, что "тепловые характеристики часто могут быть значительно улучшены", хотя это зависит от того, что вы считаете "значительным" снижением температуры.
Вот посмотрите на данные собственных тестов Noctua:
С процессором Ryzen 7 7700X с 8 ядрами и 16 потоками Noctua наблюдала падение температуры на 1,3°C с монтажными планками AM5 по сравнению со стандартной установкой. А также было зафиксировано снижение температуры на 3,1 градуса на Ryzen 9 7950X с 16 ядрами и 32 потоками.
Вы можете усилить кумулятивный эффект, если предпримете другие меры, такие как оптимизация воздушного потока и вентиляции, использование термопасты более высокого качества (или даже способ ее нанесения) и все остальное, что может повлиять на температуру.
Технически вы также можете использовать эти монтажные планки на сокете AMD AM4, хотя более старая конструкция радиатора (до серии Zen 4/Ryzen 7000) не дает такого же преимущества охлаждения.
Мы сами не проверяли монтажные планки, но установка выглядит очень простой. Самое сложное - убедиться, что вы выбрали правильную версию для вашего кулера, поскольку Noctua предлагает различные наборы монтажных планок AM5, которые различаются по конструкции в зависимости от расстояния между точками крепления и архитектуры.