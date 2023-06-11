по сравнению с прошлым годом, согласно последнему исследовательскому отчету JPR.

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"На поставки новых дискретных видеокарт повлиял спад на рынке ПК из-за опасений по поводу инфляции и увольнений, а также по причине распродажи карт предпоследнего поколения. Из-за истощения запасов продажи карт нового поколения скоро начнуться, но не раньше третьего квартала", - заявил Джон Педди, основатель и президент JPR.

В отчете нет прямого упоминания о ценах, хотя мы подозреваем, что это также оказало значительное влияние. И AMD, и NVIDIA выпустили продукты нового поколения - серии Radeon RX 7000 и GeForce RTX 40 соответственно - и как это обычно бывает, обе сразу сосредоточились на high-end сегменте.

Только недавно мы начали видеть более массовые предложения, такие как Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti. Достаточно взглянуть на ежемесячный обзор оборудования Steam, чтобы убедиться в том, что геймеры часто переходят на более дешевые видеокарты.

Прямо сейчас GeForce GTX 1650 занимает наибольшую долю рынка среди геймеров Steam (или, по крайней мере, среди опрошенных), за ней следует GeForce GTX 1060.

Отгрузки не восстановятся полностью, но компаниям все еще рано паниковать.

"Второй квартал традиционно является убыточным, но год вероятно, не будет таким тяжелым, как можно было бы ожидать", - добавил Педди.

Мы также ожидаем увеличения поставок по мере появления на рынке более популярных моделей, таких как GeForce RTX 4060 (не Ti).

Что касается доли рынка, NVIDIA продолжает лидировать с доминирующей долей в 84%, за ней следуют AMD с 12% и Intel с 4%., согласно последнему отчету JPR о поставках графических процессоров.

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Будет интересно посмотреть, сможет ли Intel продолжать увеличивать свою долю со временем, и если да, то будет ли это происходить за счет доли NVIDIA (как это произошло в прошлом квартале) или за счет AMD.