Было обнаружено, что последний драйвер версии 535.98 позволяет твердотельным накопителям 5-го поколения значительно превзойти их аналоги 4-го поколения.

реклама

Compusemble на YouTube записала демонстрацию оптимизации новых драйверов NVIDIA, показывающую разницу в производительности между более новыми и более старыми драйверами NVIDIA с совершенно новым твердотельным накопителем Crucial T700 Gen 5, способным передавать данные со скоростью до 12,4 ГБ/с.

Для начала демонстрация была запущена на более старом драйвере NVIDIA 532.03, чтобы продемонстрировать улучшения оптимизации, которые NVIDIA внесла в свой последний драйвер. В этом первом тесте твердотельный накопитель Crucial T700 Gen 5 показал скорость 28,09 ГБ/с в тесте DirectStorage, в то время как накопитель Gen 4 показал 22,26 ГБ/с. Было продемонстрированно увеличение производительности SSD Gen 5 на 26%. Хотя эти результаты производительности хорошие, разрыв в производительности между твердотельными накопителями Gen 4 и Gen 5 по-прежнему далек от аппаратных возможностей SSD Gen 5 по сравнению с накопителями Gen 4.

Однако после перехода на бета-версию драйвера NVIDIA 535.50 улучшения производительности SSD Crucial Gen 5 стали гораздо больше. Производительность улучшилась на 45% с обновленным драйвером, при этом пропускная способность была 33,12 ГБ/с на диске 5-го поколения, в то время как диск 4-го поколения остался в том же диапазоне 22 ГБ/с, что и в предыдущем тесте. Просто обновив графический драйвер GeForce, разрыв в производительности DirectStorage практически удвоился на SSD Gen 5 по сравнению с вариантом Gen 4.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Эти новые тесты драйверов представляют некоторые интересные преимущества, которые NVIDIA теперь может предложить после выхода игр с поддержкой DirectStorage. Поскольку GPU отвечает за распаковку данных с SSD, у разработчиков NVIDIA есть возможность интегрировать оптимизацию драйверов в процесс распаковки GPU. При этом повышается производительность как для игр, так и для самих твердотельных накопителей. Вдобавок ко всем дополнительным игровым оптимизациям NVIDIA предоставляет свои драйверы.