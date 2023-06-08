Новое исследование определило странную звезду, расположенную в гало Млечного Пути, заявив, что это свидетельствует о смерти первых звезд во Вселенной.

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Численное моделирование образования самых первых звезд прогнозирует, что их масса может достигать нескольких сотен масс Солнца. Объекты с массой от 140 до 260 масс Солнца сильно отличались от обычных сверхновых. До сих пор не было найдено ни одного химического следа, подтверждающего теорию о том, что самые ранние сверхновые в истории Вселенной оставили уникальный химический след в атмосфере звезд следующего поколения.

Команда ислледователей использовала данные, собранные с помощью многообъектного волоконно-оптического телескопа большой области неба, для изучения уникальной в химическом отношении звезды LAMOST J1010+2358. Последующие наблюдения были сделаны телескопом Субару на Гавайях, который обнаружил, что звезда образовалась в газовом облаке, на которое сильно повлияли остатки звезды массой 260 солнечных, взорвавшейся в результате мощного взрыва.

Новое исследование утверждает, что наиболее важной особенностью J1010+2358 является чрезвычайно низкое содержание натрия и кобальта. Оно также показывает очень большую разницу между количеством элементов с нечетным и четным зарядом, такими как натрий/магний и кобальт/никель по сравнению с Солнцем.





Профессор Чжао Ган, соответствующий автор исследования, добавил, что данные дают жизненно важный ключ к "ограничению начальной функции массы в ранней Вселенной". Он сообщает, что до этого исследования не было никаких свидетельств сверхновой звезды от таких массивных звезд, обнаруженных в звездах с низким содержанием металлов.

Исследователи также обнаружили, что эта уникальная звезда намного богаче железом, чем другие бедные металлом звезды того же возраста в галактическом гало. Это также важно, поскольку предполагает, что звезды второго поколения, образовавшиеся в облаках, содержащих газообразные остатки сверхновых, могут быть более богаты тяжелыми элементами, чем считалось ранее.

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