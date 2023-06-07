В своем твите вице-президент Xbox обещает, что все трейлеры игр от первого лица в шоу будут соданы на движке или являться кадрами гейплея.

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Кинематографические тизер-трейлеры, созданные из компьютерной графики не связанной с геймплеем, - проблема для игровой индустрии, и именно поэтому был такой положительный отклик на твит от Microsoft Аарона Гринберга, вице-президента по маркетингу Xbox Games. Твит воспроизведенный ниже, является ответом геймеру, мечтающему о реальных кадрах игрового процесса анонсированных игр на Xbox Showcase от Microsoft, которая состоится 11 июня.

Гринберг обещает, что трейлеры будут иметь соответствующие отметки. Предыдущие демонстрации иногда помечали отснятый материал как "Снято на Xbox" или "Снято на ПК" или "Нереальный игровой процесс".

Это можно интерпретировать как выпад в сторону Sony, чья недавняя презентация PlayStation включала множество анонсов в виде коротких тизерных трейлеров созданных только в виде компьютерной графики. Хотя мы рады услышать о многих из этих игр, таких как Ghostrunner 2, Talos Principle 2, но именно Final Fantasy XVI, Granblue Fantasy ReLink и особенно Dragon's Dogma 2 вызвали у геймеров повышенный интерес благодаря их демонстрациям на движке и реальном игровом процессе.

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По словам Гринберга, мероприятие для Xbox будет состоять из двух частей и продлится около двух часов. Какая часть из них будет посвящена Xbox Showcase, а какая - Starfield Direct, не совсем ясно. Тем не менее, нет недостатка в играх, о которых геймеры рады услышать от мегаиздателя. Помимо последнего исследования открытого мира Bethesda, есть также новая Fable, еще одна попытка перезагрузки Perfect Dark, State of Decay 3 и Avowed от Obsidian, которые интересны геймерам.