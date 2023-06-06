подтверждающей, что процессоры следующего поколения будут сочетать Zen 5 с Navi 3.5

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Текущие ожидания в сообществе энтузиастов состоят в том, что мы не увидим Navi 32 - графический процессор верхнего среднего уровня, который как ожидается, будет работать на серии Radeon RX 7800 - до тех пор, пока он не пройдет повторную проверку, необходимую для исправления ошибок на уровне реализации, присутствующих в чипах Navi. 31 и Navi 33. Возможно, AMD воспользовалась возможностью, предоставленной задержкой, чтобы также внести некоторые изменения в дизайн, и возможно, именно это и есть RDNA 3.5.

Конечно возможно "Navi 3.5" - это просто кодовое имя означающее, что процессоры Ryzen следующего поколения будут иметь последнюю версию графики RDNA 3. С другой стороны, тот кто сделал этот слайд в AMD, мог просто ошибиться.

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В любом случае, очевидно, что AMD намерена выпустить процессоры Socket AM5 с обеими передовыми архитектурами в следующем году. Другая интересная деталь на слайде - это подтверждение AMD того, что Socket AM5 останется в 2026 году. Большая часть информации от компании ранее обещала, что AM5 будет выпускаться только до 2025 года.