При этом температура накопителя будет ниже 50°C по утверждению Teamgroup.

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Обе версии PS5 поставляются с 852 ГБ встроенной памяти, часть из которой предназначена для системных файлов. Это оставляет вам менее 700 ГБ для игр. Возможно вам кажется, что этого достаточно, но учтите, что некоторые игры занимают от 100 ГБ до более 300 ГБ.

К счастью, Sony решила использовать твердотельные накопители для расширения хранилища PS5. Консоль поддерживает SSD емкостью от 250 ГБ до 4 ТБ, при этом компания рекомендует использовать диски, обеспечивающие скорость последовательного чтения не менее 5500 МБ/с.

Проблема с твердотельными накопителями заключается в том, что как и в случае с другими компонентами, тепло является врагом производительности. Точно так же, как ваш процессор и графический процессор замедляются, когда температура становится слишком высокой, то же самое относится и к вашему SSD.

Радиатор T-Force AL1 показанный на выставке Computex, представляет собой алюминиевую пластину с канавками, которую якобы легко установить. Он имеет форму слота расширения SSD консоли, и размеры 127 x 65,5 x 15,5 мм и весит 78 граммов.

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Teamgroup еще не раскрыла цены на радиатор T-Force AL1, но по словам WCCFTech, которая наткнулась на продукт на Computex, он будет "очень доступным", когда он появится (предположительно в ближайшее время).