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Некоторые из первых исправлений, внесенных в игру, появились в недавнем патче (первом большом в игре). Команда заявила, что внесла некоторые коррективы в баланс классов. Хотя Blizzard указала, что довольна общей сбалансированностью своих классов, она понимает, что всегда есть возможности для улучшения.
Изменения баланса классов, содержащиеся в патче 1.0.2d, делятся на три категории. Во-первых, это снижение эффективности некоторых классовых билдов. Второй включал в себя некоторые навыки и билды, дававших чрезмерное увеличение силы. Наконец, общая эффективность Paragon Glyphs снизилась.
Согласно примечаниям к патчу, опубликованным Blizzard, патч 1.0.2d устраняет проблему, из-за которой могло возникать снижение производительности на более мощных компьютерах, а также проблему, из-за которой некоторые игроки не могли установить свой локальный язык во время оформления заказа в магазине. Дополнительные исправления включали устранение проблемы, из-за которой группы сильных монстров в некоторых подземельях появлялись с большей частотой, чем ожидалось, а также некоторые другие неспецифические корректировки стабильности и ошибок.
Diablo - это чрезвычайно популярная франшиза в жанре ролевого экшена с подземельями, которой уже почти 30 лет, действие которой происходит в темном фэнтезийном мире, разделенном на три области: Небеса, Пылающие Преисподние и человеческий мир Санктуария. События Diablo IV происходят между событиями Diablo II: Lord of Destruction и Diablo III.
Diablo IV можно приобрести и играть на ПК, Xbox и PlayStation. Полный список изменений баланса можно посмотреть на сайте Blizzard.