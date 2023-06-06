Представленный чипсет имеет поддержку трассировки лучей, кодирования AV1 и UFS 4.0.

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Google начал использовать свою собственную SoC под названием Tensor в Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а затем выпустил Tensor G2 в линейке Pixel 7. Оба эти чипсета, разработанные Google (и произведенные Samsung), были известны своими возможностями искусственного интеллекта и обработки изображений, но явно проигрывали конкурентам по производительности, тепловым характеристикам и эффективности.

Похоже, что компания хочет изменить ситуацию со своим Tensor G3 (под кодовым названием Zuma), который должен появиться на Pixel 8 и Pixel 8 Pro в конце этого года, согласно подробностям, раскрытым Android Authority. Одним из самых больших изменений является переход с процессора Cortex-A76 на Cortex-A78, который состоит из четырех ядер Cortex-A510, четырех ядер Cortex-A715 и одного ядра Cortex-X3 для конфигурации ядер ЦП 4+4+1. Сообщается, что частоты повышаются по всем направлениям, что как мы надеемся, даст хороший прирост производительности, учитывая, что процессоры разработаны в 2022 году.

Еще одним важным изменением является то, что G3 переключается на поддержку только 64-разрядных приложений, что было бы благом для разработчиков и пользователей с точки зрения производительности приложений, расширенных функций безопасности и т. д. В некоторой степени с этим связана добавленная поддержка эффективной флеш-памяти UFS 4.0. Большинство флагманов 2023 года, таких как Samsung Galaxy S23 Ultra и OnePlus 11, уже предлагают поддержку UFS 4.0, поэтому логично, что Google стремится наверстать отставание.

Что касается графического процессора, ожидается, что Tensor G3 будет иметь графическое ядро Mali-G715 (кодовое название Immortalis). Таким образом, Pixel 8 станет первым телефоном, предлагающим кодировку AV1 с разрешением 4K30. AV1 - один из новейших видеокодеков, поддерживающий 10-битную глубину цвета и расширенный динамический диапазон (HDR), а также способный передавать потоковое видео с низкой скоростью интернета.

Конечно, также ожидается, что Google продолжит укреплять свое преимущество на основе искусственного интеллекта в Tensor. Утечка спецификаций показывает, что в G3 будет модернизированный TPU (работающий на частоте 1,1 ГГц по сравнению с 1 ГГц в G2), который среди прочего, осуществляет обработку речи на естественном языке. Это обновление будет связано с более новым цифровым сигнальным процессором, который берет на себя нагрузку графического процессора для разгрузки таких задач, как обработка изображений с камеры.

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Один вопрос, который все еще остается открытым, заключается в том, будет ли Tensor G3 производиться по более новому 4-нм техпроцессу или сохранится 5-нм техпроцесс G2.