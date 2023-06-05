NVIDIA заявляет, что ее исправление v536.09 устраняет ошибку, затрагивающую настройки с более чем одним дисплеем.

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"При использовании нескольких мониторов, поддерживающих адаптивную синхронизацию, пользователи могут видеть случайное мерцание на некоторых дисплеях, когда G-Sync включен после обновления драйвера до версии 535.98", - заявляет NVIDIA.

Применение исправления совершенно необязательно. Если вы не используете установку с несколькими мониторами или не замечаете мерцания экрана, вам не нужно устанавливать исправление. Или, если вы пока довольны откатом к предыдущей версии драйвера, вы можете дождаться следующего обновления драйвера WHQL, которое в любом случае будет включать это исправление.

"Драйвер исправлений GeForce - это наш способ ускорить выпуск некоторых из этих исправлений. Эти драйверы в основном такие же, как и в предыдущей выпущенной версии, с небольшим количеством дополнительных целевых исправлений на основе ваших отзывов. Эти исправления (и многие другие) будут включены в следующий официальный выпуск драйвера", - объясняет NVIDIA.

На форуме поддержки NVIDIA есть соответствующая ветка, в которой реакции пока неоднозначны. Один пользователь отмечает, что изначально купил новый адаптер питания для своего второго монитора, думая, что он неисправен, но обнаружил, что "исправление драйвера сработало". Однако следующее сообщение исходит от человека, который утверждает, что его проблема с мерцанием сохраняется после установки исправления, даже при отключенной G-Sync.

Таким образом, в вашем случае результат может быть разным. Однако, если вы решите применить исправление, вам нужно будет получить его вручную от NVIDIA.

"Конечно, эти драйверы исправлений являются бета-версиями. Они проходят через сильно сокращенный процесс контроля качества. Единственная причина, по которой их создают, - чтобы вы могли быстрее получать исправления. Самый безопасный вариант - подождать выхода следующего драйвера, сертифицированного WHQL. Но мы знаем, что многие из вас хотят попробовать их. В результате мы предоставляем драйверы исправлений NVIDIA только через наш сайт поддержки клиентов", - объясняет компания.

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Это означает, что исправление не загружается через GeForce Experience. Однако, если вы хотите установить последнее исправление, просто перейдите на страницу обновления 536.09 и скачайте его.