для значительного увеличения производительности и эффективности мобильных устройств

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Arm анонсирует свои новейшие разработки ЦП и ГП, которые будут использоваться в будущих поколениях смартфонов, планшетов, устройств IoT и даже некоторых ноутбуков. Arm предоставляет лицензии на эти разработки производителям микросхем, таким как Qualcomm, MediaTek, Samsung и многим другим, для интеграции в их собственные решения.

Arm построила свои презентации на основе растущего спроса на производительные мобильные решения, а также растущего разнообразия форм-факторов и рабочих нагрузок. Это привело к тому, что больше разработчиков, чем когда-либо, ориентируются на устройства Arm, охватывая не только мобильные устройства, но и другие области, такие как центры обработки данных и автомобильная электроника.

Хотя Arm сама не производит чипы, она разрабатывает эталонную платформу Total Compute Solution (TCS), чтобы предоставить своим клиентам отправную точку для их собственных реализаций. Платформа TCS23 охватывает три уровня ядер ЦП: Cortex-X4, Cortex-A720 и Cortex-520. Каждая из этих основных схем адаптирована к разным сегментам рабочих нагрузок и может работать совместно для создания полного системного решения. Каждое из ядер построено на архитектуре Armv9.2, которая обеспечивает несколько оптимизаций производительности и улучшений безопасности. TCS23 также предлагает конструкции графических процессоров, включая новые флагманские опции Immortalis-G720, Mali-G720 и Mali-G620.

Как обычно, Arm заявляет об улучшении производительности и эффективности этих последних разработок. Новые ядра ЦП могут обеспечить экономию энергии более 20% при производительности, эквивалентной предыдущему поколению, или более высокую производительность при большем бюджете мощности. Флагманское графическое решение Immortalis-G720 может обеспечить повышение производительности на 15 % при снижении использования пропускной способности памяти на 40 % за счет изменения конвейера рендеринга.

Arm уже несколько поколений использует трехуровневое решение для ЦП, заменив схему big.LITTLE кластером DynamIQ. Кривые эффективности этих конструкций хорошо дополняют друг друга, обеспечивая подходящее решение для различных заданий. Высокопроизводительные ядра серии X выполняют самые тяжелые задачи, средние ядра серии A700 ориентированы на устойчивую производительность, а маленькие ядра серии A500 выполняют фоновые задачи.

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Это поколение Cortex-X4 обеспечивает четвертый год подряд двузначный прирост IPC. Cortex-X4 обеспечивает на 15% более высокую однопоточную производительность, но при этом является самым эффективным ядром серии X, разработанным Arm на сегодняшний день. Ключевым улучшением является удвоение кэша L2 до 2 МБ на ядро. Дополнительный кеш уменьшает количество обращений к системной памяти и улучшает работу движка.