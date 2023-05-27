MSI еще не сообщила дату выпуска или подробности, такие как варианты емкости и цены.

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Примечательно, что на этой неделе TeamGroup также анонсировала твердотельный накопитель на 14 ГБ/с серии T-Force Z54A. TeamGroup оценивает накопитель как способный развивать скорость последовательного чтения и записи до 14 ГБ/с и 10 ГБ/с соответственно, хотя он также продемонстрировал тестовый запуск CrystalDiskMark, в котором он достиг скорости чтения около 14,3 ГБ/с и 11,5 ГБ/с для записи.

Гонка за выпуск твердотельных накопителей 14 ГБ/с в розничную продажу идет полным ходом, и это возвращает нас к Spatium M570 Pro. MSI демонстрирует диск на выставке Computex, где подтверждается, что диск оснащен контроллером Phison E26 (диск TeamGroup использует контроллер InnoGrit IG5666).

Phison E26 тот же контроллер, что и на Corsair MP700, который в некоторых обзорах продемонстрировал проблему отключения при перегреве. В Phison заявили, что выяснили проблему и исправили ее в прошивке, которую ее партнеры по твердотельным накопителям проверяют и выпускают.

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MSI поделилась снимком экрана CrystalDiskMark, на котором видно, что Spatium M570 Pro достигает скорости последовательного чтения 14 178,64 МБ/с и скорости последовательной записи 12 047,12 МБ/с. Предполагая, что MSI уверена в этих цифрах, она будет рекламировать накопитель со скоростью чтения и записи до 14 ГБ/с и 12 ГБ/с соответственно, когда он будет выпущен в продажу.