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Говорят, что новый процессор Meteor Lake знаменует собой важную веху в развитии не только персональных компьютеров, но и того как пользователи взаимодействуют с технологиями. Intel заявляет, что она начинается с дизайна "чиплетной" системы на кристалле (SoC), которая позволяет компании предоставлять "передовые интеллектуальные свойства и передовые процессы для оптимизации производительности соответствующей сегменту и снижения энергопотребления".
Согласно пресс-релизу Intel, Meteor Lake - это первая платформа для ПК от Intel со встроенным нейронным процессором, специальным механизмом искусственного интеллекта интегрированным непосредственно в SoC для эффективного запуска моделей ИИ. Новый процессор будет играть жизненно важную роль в будущих инновациях благодаря своему новому нейронному VPU в сочетании с ускорителями искусственного интеллекта на CPU и GPU.
"Мы рады сотрудничать с Intel в области искусственного интеллекта в масштабах которые Meteor Lake привнесет в экосистему ПК с Windows. Вместе мы даем разработчикам возможность использовать ONNX Runtime и связанные наборы инструментов для оптимального запуска своих моделей ИИ на платформе Windows", - заявил Паван Давулури, корпоративный вице-президент подразделения Windows Silicon & System Integration, Microsoft Corp.
Разработчики Meteor Lake также могут рассчитывать на возможность использовать инструменты разработчика, которые включают поддержку ONNX включенную через OpenVino-EP и DirectML-EP. Разработчики также могут воспользоваться преимуществами более эффективного машинного обучения и эффектов Microsoft Studio, включая размытие фона, автоматическое кадрирование глаз и фокусировку голоса.
В Intel сообщают, что это только начало "захватывающего многолетнего развития масштабной трансформации с ускорением ИИ". Ожидается, что компания поставит миллионы единиц Meteor Lake со своим специализированным механизмом искусственного интеллекта.