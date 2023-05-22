Пару процессоров Intel Meteor Lake появились в базе данных результатов SiSoft SANDRA.

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Один из чипов находится на платформе ноутбука Dell Inspiron 13 5330, и SANDRA называет его процессором "14C/28T", но это явно неверно по двум причинам. Во-первых, 14-ядерный процессор не будет иметь семи отдельных кэшей L2, и во-вторых фактическое количество ядер ЦП составляет 18 логических ядер.

Единственной конфигурацией которая соответствует этому числу, будет чип с четырьмя P-ядрами, восемью E-ядрами, и двумя дополнительными E-ядрами с низким энергопотреблением на плитке SoC. Каждое из четырех P-ядер представляет собой пару логических ядер с собственной кэш-памятью L2 объемом 2 МБ, а еще каждый четырехъядерный кластер E-ядер получает свою собственную кэш-память L2 объемом 2 МБ.

Другой просочившийся ЦП находится на тестовой платформе HP, и возможно поэтому SANDRA воспринимает систему как ПК, хотя это вероятно не так. Этот чип имеет 22 логических ядра, что скорее всего означает, что он похож на другой чип, но имеет два дополнительных P-ядра (всего шесть). Однако его тактовая частота значительно выше, чем у другой модели: до 4,2 ГГц., по данным Сандры.

Самая интересная деталь этого второго чипа - и еще один признак того, что мы видим неанонсированный процессор Meteor Lake, - это то, что он по-видимому имеет встроенный графический процессор 128-EU. Это очень похоже на процессор Core Ultra, который мы видели в базе данных Ashes of the Singularity в начале месяца, и этот процессор имел ту же конфигурацию с 18 логическими ядрами, что и первый чип о котором мы говорили сегодня.

Если вас смущают конфигурации этих процессоров 4+8+2 или 6+8+2, мы можем объяснить. Процессоры Intel 14-го поколения под кодовым названием Meteor Lake станут ее первыми "плиточными" клиентскими процессорами. Это означает, что они построены с использованием чиплетов или "плиток", если использовать номенклатуру Intel.

Эти чипы будут включать в себя некоторое количество ядер Redwood Cove P и E-ядер Crestmont на основной вычислительной плитке. Если предыдущие утечки верны, максимальная конфигурация будет составлять 6 P-ядер и 8 E-ядер. Однако на плитке SoC, по-видимому, также будут два дополнительных E-ядра, где скорее всего будут находится контроллер памяти и другие высокоскоростные схемы операций ввода-вывода.

Эти два Е-ядра, физически удаленные от остальных ядер ЦП, вряд ли дадут большие преимущества в многопоточной производительности. Вместо этого они, скорее всего, будут работать на чрезвычайно низкой тактовой частоте, чтобы их можно было использовать, когда система находится в спящем режиме или в других состояниях с низким энергопотреблением. В предыдущем документе Intel они назывались "LP-E-Cores".

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Что касается того, когда мы действительно получим официальные данные от Intel об этих процессорах мы не знаем, но учитывая, что мы уже видели процессор с маркировкой "Core Ultra", это может быть раньше чем вы думаете.