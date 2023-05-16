Грядущая линейка процессоров AMD использует техпроцесс TSMC N3E или N3P.

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AMD в настоящее время не видит необходимости увеличивать количество ядер в процессорах на рынке настольных ПК. Вместо этого компания собирается полагаться на улучшения в архитектуре ЦП Zen 5 и более эффективные технологии TSMC, чтобы максимально увеличить IPC и частоты каждого ядра Zen 5, как это было в предыдущих поколениях.

Просочившийся документ показывает нам новую минимальную конфигурацию количества ядер для Ryzen 8000 - 6 штук. Это означает, что AMD обновит чипы Ryzen 3 до минимальной шестиядерной конфигурации.

Использование технологии TSMC N3, N3P или N3E должно привести к значительному повышению мощности, частоты и эффективности. Сообшают, что N3 обеспечивает улучшение энергопотребления на 25-30% по сравнению с 5-нм технологией TSMC (которая используется в Ryzen 7000) и на 10-15% большую производительность транзисторов. N3P и N3E несколько изменят эти значения, повысив производительность или экономию энергии для процессоров AMD Ryzen в зависимости от того, какую технологию AMD решит использовать. Преимущество технологии 3N от TSMC означает, что мы можем ожидать повышения производительности, энергопотребления или того и другого для Ryzen 8000 - в дополнение к улучшениям которые принесет архитектура ЦП AMD Zen 5.

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Остальные просочившиеся спецификации включают максимальную емкость кэш-памяти L3 64 МБ, максимальную емкость кэш-памяти L2 16 МБ и TDP от 65 до 170 Вт. Сообщается, что серия Ryzen 8000 будет запущена во второй половине 2024 года.