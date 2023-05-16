Прозводительность RTX 4000 SFF в тестах близка к RTX 3060 Ti.

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NVIDIA RTX 4000 SFF Ada - это самая компактная карта для рабочих станций текущего поколения от зеленой команды. Помимо того, что она не требует дополнительного питания, RTX 4000 SFF может поместиться в некоторые из самых компактных систем с доступными слотами PCIe, поскольку она поставляется с кронштейнами как полной, так и половинной высоты. Кулер представляет собой конструкцию с одним вентилятором (35 мм), который является предпочтительным выбором для рабочих станций.

На изображениях вы можете видеть, что эта карта архитектуры Ada Lovelace весом 322 г оснащена четырьмя разъемами mini DP, но в комплект поставки входит адаптер для одного полноразмерного разъема DP (v1.4).

Переходя к техническим характеристикам, RTX 4000 SFF может похвастаться: 6144 ядрами CUDA, тактовой частотой графического процессора 720 МГц / 1560 МГц и 20 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с. Если бы нам пришлось сравнить его с серией GeForce RTX 40, то его количество ядер CUDA находится между RTX 4070 и RTX 4070 Ti.

Обозреватели из Jisakuhibi протестировали RTX 4000 SFF в сравнении с GeForce RTX 4070, RTX 3070, RTX 3060 Ti, RTX 3060 (12 ГБ) и RTX 3050. Они протестировали видеокарты в ряде синтетических тестов, в нескольких играх, а также проверили их мощность, температуру и шум. По подсчетам WCCF Tech, карта для рабочих станций не просто превзошла RTX 3060 а сравнима с 90-95% производительности GeForce RTX 3060 Ti.

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В обзоре команда подчеркнула, что графический процессор NVIDIA RTX 4000 SFF обеспечивает отличную игровую производительность при мощности менее 70 Вт. Кроме того, его отличают поддержка DLSS 3, аппаратное кодирование кодека AV1 следующего поколения и компактные размеры. К сожалению, есть один минус - цена карты для рабочей станции. Рекомендуемая производителем розничная цена RTX 4000 SFF составляет 1250 долларов - за эти деньги можно купить GeForce RTX 4080.