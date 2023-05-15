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Бывший исполнительный директор ByteDance утверждает, что TikTok скопировал контент конкурентов
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В последние годы TikTok был в центре жарких споров о том, как материнская компания ByteDance обрабатывает информацию своих пользователей. В настоящее время Сенат США рассматривает Закон об информации о рисках и коммуникационных технологиях (RESTRICT). Законопроект направлен на косвенный запрет приложения. Заявления Ю Иньтао, бывшего руководителя ByteDance, только поддержат попытки избавиться от популярного приложения в Америке.

Ю обвиняет ByteDance в "культуре беззакония" в недавнем иске поданном в Верховный суд Сан-Франциско против китайской компании. Бывший руководитель также заявил, что ByteDance - это "полезный инструмент пропаганды для Коммунистической партии Китая".

В иске утверждается, что ByteDance использовала ботов для завышения показателей популярности приложений TikTok на ранних этапах с помощью "систематически создаваемых сфабрикованных пользователей". В иске Ю также утверждается, что инженеры компании украли видео и посты из Instagram и разместили их в TikTok. Ю указал, что пытался сообщить о своих опасениях старшему сотруднику отвечающему за алгоритм приложения, но ему сказали, что его опасения не имеют значения.

Возможно, еще более тревожным является тот факт, что у бывшего работодателя Ю было специальное подразделение из членов КПК, которое называли Комитетом. Это специальное подразделение якобы следило за приложениями компании, такими как TikTok, и контролировало как компания продвигала основные коммунистические ценности, и могло отключить приложения в любой момент.

Важно отметить, что Ю работал с ByteDance в период с августа 2017 года по ноябрь 2018 года. Хотя с момента этих обвинений прошло уже пять лет, мало кто сомневается, что это только усилит и без того яростную попытку законодателей США запретить TikTok.

В иске также утверждается, что г-н Ю был уволен из-за того, что пролил свет на схему кражи и получения прибыли от чужой интеллектуальной собственности.

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ByteDance в заявлении для New York Times утверждает, что эти обвинения беспочвенны. 

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#tiktok #bytedance
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