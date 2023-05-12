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ASUS показала две карты RTX 4090 в дизайне STRIX с водяным охлаждением
Они имеют охлаждающую пластину охватывающую как кристалл графического процессора, так и память.
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Модель ROG Strix LC GeForce RTX 4090 OC Edition может похвастаться тактовой частотой 2610 МГц в режиме по умолчанию и 2640 МГц в режиме OC. Что касается варианта ROG Strix LC GeForce RTX 4090, то он придерживается эталонной частоты, но есть также режим разгона, который увеличивает тактовую частоту до 2550 МГц.

Если эти карты кажутся знакомыми, то это потому, что ASUS сохранила тот же жидкостный кулер, который использовался в LC-вариантах GeForce RTX 3090 Ti и GeForce RTX 3080 Ti предыдущего поколения. По сути, это гибридный кулер, сочетающий в себе конструкцию жидкостного охлаждения "все в одном" (AIO) с вентилятором.


Жидкостное охлаждение состоит из 240-мм радиатора с двумя 120-мм вентиляторами ARGB и трубок длиной 560 мм. ASUS заявляет, что вентиляторы оптимизированы как для воздушного потока, так и для статического давления, чтобы работать с максимальной эффективностью. Эти карты также поставляются с двумя разъемами FanConnect PWM для питания двух дополнительных корпусных вентиляторов.

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ASUS еще не объявила цены на ROG Strix LC GeForce RTX 4090 и ROG Strix LC GeForce RTX 4090 OC Edition. Однако Amazon предлагает ROG Strix GeForce RTX 4090 за 1929,99 долларов и ROG Strix GeForce RTXX 4090 OC Edition за 1995 долларов. Ожидайте, что модели с жидкостным охлаждением будут дороже.

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#geforce rtx 4090 #asus rog strix
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