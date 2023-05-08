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В интервью агентству Reuters доктор Хинтон выразил обеспокоенность по поводу развития ИИ, заявив: "Я не хотел бы преуменьшать проблему изменения климата. Но я думаю, что регулирование в области ИИ может оказаться более срочным".
Далее он объяснил свою позицию, добавив: "С изменением климата очень легко порекомендовать, что вам следует делать: вы должны просто снизить количество вредных веществ выбрасываемых в атмосферу."
Билл Гейтс недавно заявил: "Я не думаю, что просьба к одной конкретной группе разработчиков ИИ сделать паузу решит проблемы. Очевидно, что у этой технологии есть огромные преимущества."
Кажется, что заявления технологических лидеров о какой-либо форме регулирования, когда речь идет о разработке ИИ, услышаны правительствами всего мира. В настоящее время Европейский союз призывает президента США Джо Байдена созвать глобальный саммит по вопросам развития ИИ с участием президента Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Сам Байден недавно провел переговоры с лидерами в области ИИ, в том числе с генеральным директором Alphabet Сундаром Пичаи и генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Президент пообещал провести "откровенное и конструктивное обсуждение" того, что компании должны делать, чтобы быть более открытыми в отношении технологий которые каждая из них разрабатывает.