Набрав 412 баллов в тесте Unigine Superposition, мод продемонстрировал улучшение частоты кадров на 216%

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При покупке новой видеокарты легко упустить из виду объем видеопамяти. В конце концов наличие большего объема памяти чем вам нужно не дает никакой дополнительной производительности. Хотя слишком малый объем может привести к задержкам, графическим артефактам и, как правило к снижению производительности. Это становится горячей темой поскольку все больше и больше современных игр AAA требуют огромных ресурсов.

AMD с удовольствием указала на недостатки в некоторых предложениях NVIDIA, но даже красная команда не идеальна. Бразильская команда по ремонту электроники стоящая за каналом Paulo Gomes на YouTube выпустила серию видеороликов в которых они добавляют или заменяют чипы памяти на картах NVIDIA GeForce для увеличения объема видеопамяти. Результаты ясно показали влияние недостатка видеопамяти на игровую производительность.

Однако предметом последнего видео является AMD Radeon RX 5600 XT. Эта карта на базе Navi 10 была выпущена в январе 2020 года. В то время ее 6 ГБ видеопамяти считалось более чем достаточным для производительности в играх с разрешением 1080p. Хотя эта оценка все еще в некоторой степени верна, бывают случаи когда этих 6 ГБ недостаточно.

Например Пауло Гомеш показывает немодифицированную карту работающую в тесте Unigine Superposition с разрешением 10240 x 4320. Это чуть больше 44 мегапикселей, или примерно в 21,3 раза больше, чем в 1080p. Поэтому неудивительно, что карта выдает в среднем 1,43 FPS и 191 балл.

Отметив, что буфер VRAM был исчерпан во время запуска (используется более 6000 МБ), они решили посмотреть как удвоение объема памяти может повлиять на производительность. В видео подробно описан процесс выпайки 6 микросхем памяти Samsung емкостью 1 ГБ и замены их вариантами емкостью 2 ГБ, чтобы увеличить общую емкость до 12 ГБ. Он объясняет, что две оставшиеся микросхемы не используются и не нуждаются в замене. Этого как раз достаточно, чтобы поддерживать полную загрузку видеопамяти теста, которая составляет чуть более 10 ГБ.

Как и в случае с картами NVIDIA, этот мод требует большего, чем простая замена чипа. В отличие от карт NVIDIA, можно отредактировать BIOS графического процессора AMD, поэтому другие обходные пути (например, заимствование VBIOS из варианта карты с большей памятью или замена резисторов) не нужны. Несколько избранных правок с помощью шестнадцатеричного редактора и перепрошивки - это все, что было нужно - и много исследований, чтобы выяснить какие правки делать в первую очередь.

Поскольку объем видеопамяти теперь составляет 12272 МБ, карта была повторно запущена в тесте сверхвысокого разрешения Unigine Superposition. Результаты все еще очень слабые, но средняя частота кадров увеличилась более чем вдвое до 3,09 FPS. GeForce RTX 4090 работает со скоростью около 21 кадра в секунду в тех же условиях, и стоит при этом на порядок больше.

Конечно мало кто ожидал играть в Minesweeper с разрешением 10240 x 4320, не говоря уже о запуске динамически освещенной 3D-сцены на Radeon RX 5600 XT. Тем не менее, это интересное исследование часто упускаемых из виду узких мест в системе. В то же время мы хотели бы предостеречь читателей от слишком большого внимания к этим результатам.





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За исключением нескольких избранных игр ограничения VRAM даже на более компактных картах редко представляют собой большую проблему в рамках предполагаемого класса разрешения и производительности карты. Даже если требуется более высокое разрешение, геймеры могут компенсировать это, уменьшив качество текстур или другие настройки, сильно не теряя при этом. Мы конечно хотели бы, чтобы карты были оснащены большим объемом видеопамяти с самого начала, но с другой стороны это привело бы к еще большей стоимости без какой-либо ощутимой выгоды во многих играх.