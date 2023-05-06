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Corsair предлагает MP700 в стандартном форм-факторе M.2 2280. Он сочетает в себе 232-слойные микросхемы флэш-памяти Micron с трехуровневыми ячейками (TLC) NAND с контроллером Phison E26, что обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 10 000 МБ/с (10 ГБ/с) для модели емкостью 2 ТБ. Он также может похвастаться до 1,7 миллиона операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении 4K и 1,5 миллиона операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи 4K.
Что касается модели емкостью 1 ТБ, то скорость последовательного чтения и записи составляет 9500 МБ/с (9,5 ГБ/с) и 8500 МБ/с (8,5 ГБ/с) соответственно, согласно данным Corsair. Аналогичным образом, Corsair оценивает скорость произвольного чтения 4K до 1,6 млн операций ввода-вывода в секунду, а скорость произвольного чтения 4K - до 1,3 млн операций ввода-вывода в секунду.
Все эти скорости идут с оговоркой.
"Для достижения оптимальной производительности MP700 требуется дополнительное охлаждение, при этом пользователи могут выбирать между использованием встроенной системы охлаждения M.2 своей материнской платы или водоблоком Corsair Hydro X Series XM2. Блок легко вписывается в ваш индивидуальный контур охлаждения, обеспечивая первоклассное охлаждение и производительность, практически исключая дросселирование пропускной способности", - поясняет Corsair.
Тепло - враг многих электронных устройств, в том числе твердотельных накопителей (особенно аппаратного обеспечения контроллера). Чем сильнее они нагреваются, тем больше они снижают производительность.
Для тех кто заинтересовался, MP700 доступен уже сейчас и имеет пятилетнюю гарантию.