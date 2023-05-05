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Процессоры AMD Ryzen 7040 Phoenix Zen 4 используются в ноутбуках Framework на модульной основе
Вы сможете выбрать между AMD Ryzen 5 7640U и Ryzen 7 7840U.
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Теперь мы понимаем нежелание Framework указывать варианты чипов Ryzen несколько недель назад. AMD Ryzen 7040U дали линейке Phoenix варианты процессоров с более низким энергопотреблением (15-30 Вт TDP). 

Выше вы можете увидеть выбор процессоров Framework в контексте семейства. Более дешевым вариантом будет процессор Ryzen 5 7640U с 6C/12T и базовой / буст частотой 3,5 ГГц/4,9 ГГц. 7640U также имеет графику Radeon 760M с 8 блоками CU. Те кому нужна скорость и готовы платить больше могут выбрать Ryzen 7 7840U с 8C / 16T и базовой / буст частотой 3,3 ГГц / 5,1 ГГц. iGPU Radeon 780M в этой SoC имеет 12 блоков CU.

Новые чипы AMD Phoenix привлекательны из-за сочетания новейших архитектур CPU и GPU. Framework подчеркивает, что они также "очень эффективны" поскольку построены на 4-нанометровом техпроцессе TSMC. 

Производитель модульных ноутбуков также стремился подчеркнуть, что iGPU RDNA 3 встроенный в серию AMD Phoenix обеспечивает достаточную 3D-производительность для работы с целым рядом старых и новых игр для ПК. Заявленная игровая производительность портативного устройства ASUS ROG Ally основана на iGPU Radeon 780M, поэтому он должен быть достаточно мощным при тщательно подобранных настройках графики.

Последняя архитектура AMD также поддерживает порты USB 4 и порты USB 3.2 с альтернативным режимом DisplayPort. Одно из достоинств Framework заключается в том, что вы можете выбрать конфигурацию подключаемого модуля с нужными вам портами, а позже изменить ее.

Эта новая опция предназначена не только для новых владельцев. Framework придерживается собственной философии относительно гибкости и совместимости. Таким образом пользователи с ноутбуками Intel Core Framework 11-го или 12-го поколения могут переключиться на AMD Ryzen Phoenix, или использовать новую материнскую плату. Просто помните, что новая платформа Ryzen использует DDR5 и должна использоваться с Ryzen RZ616 или аналогичной картой Wi-Fi.

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Предварительные заказы на новые машины Framework Laptop 13 уже открыты, а варианты AMD Ryzen Phoenix начинаются с 1049 долларов, или вы можете сэкономить 200 долларов, если решите собрать их своими руками. Материнские платы Ryzen 5 и Ryzen 7 Phoenix доступны для предварительного заказа по цене 449 и 699 долларов соответственно.

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#ноутбуки #amd ryzen 7040 phoenix zen 4
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Вассисуалий Лоханкин
21:38
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Вассисуалий Лоханкин
21:37
И дрочил вприсядку, посношался, заодно и потанцевал?)))
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Вассисуалий Лоханкин
21:36
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Nutty8724
21:32
И это писал, что русский народ в представлении Пушкина - это глупость, злоба, бесчестие, душевная окаменелость, но прежде всего - рабство. Вот, например:
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