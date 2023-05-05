Вы сможете выбрать между AMD Ryzen 5 7640U и Ryzen 7 7840U.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Теперь мы понимаем нежелание Framework указывать варианты чипов Ryzen несколько недель назад. AMD Ryzen 7040U дали линейке Phoenix варианты процессоров с более низким энергопотреблением (15-30 Вт TDP).

Выше вы можете увидеть выбор процессоров Framework в контексте семейства. Более дешевым вариантом будет процессор Ryzen 5 7640U с 6C/12T и базовой / буст частотой 3,5 ГГц/4,9 ГГц. 7640U также имеет графику Radeon 760M с 8 блоками CU. Те кому нужна скорость и готовы платить больше могут выбрать Ryzen 7 7840U с 8C / 16T и базовой / буст частотой 3,3 ГГц / 5,1 ГГц. iGPU Radeon 780M в этой SoC имеет 12 блоков CU.

Новые чипы AMD Phoenix привлекательны из-за сочетания новейших архитектур CPU и GPU. Framework подчеркивает, что они также "очень эффективны" поскольку построены на 4-нанометровом техпроцессе TSMC.

Производитель модульных ноутбуков также стремился подчеркнуть, что iGPU RDNA 3 встроенный в серию AMD Phoenix обеспечивает достаточную 3D-производительность для работы с целым рядом старых и новых игр для ПК. Заявленная игровая производительность портативного устройства ASUS ROG Ally основана на iGPU Radeon 780M, поэтому он должен быть достаточно мощным при тщательно подобранных настройках графики.

Последняя архитектура AMD также поддерживает порты USB 4 и порты USB 3.2 с альтернативным режимом DisplayPort. Одно из достоинств Framework заключается в том, что вы можете выбрать конфигурацию подключаемого модуля с нужными вам портами, а позже изменить ее.

Эта новая опция предназначена не только для новых владельцев. Framework придерживается собственной философии относительно гибкости и совместимости. Таким образом пользователи с ноутбуками Intel Core Framework 11-го или 12-го поколения могут переключиться на AMD Ryzen Phoenix, или использовать новую материнскую плату. Просто помните, что новая платформа Ryzen использует DDR5 и должна использоваться с Ryzen RZ616 или аналогичной картой Wi-Fi.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Предварительные заказы на новые машины Framework Laptop 13 уже открыты, а варианты AMD Ryzen Phoenix начинаются с 1049 долларов, или вы можете сэкономить 200 долларов, если решите собрать их своими руками. Материнские платы Ryzen 5 и Ryzen 7 Phoenix доступны для предварительного заказа по цене 449 и 699 долларов соответственно.