реклама
Процессоры AMD Phoenix нацелены на ноутбуки премиум-класса, но мы знаем, что это семейство процессоров также ориентировано на мини-ПК и портативные игровые устройства. Согласно официальным слайдам AMD эти процессоры должны были поступить в продажу в марте.
Процессоры HS имеют более высокие базовые частоты чем 7040U и TDP 35-45 Вт., поэтому ультратонкие конструкции в которых они используются потребуют улучшенного охлаждения.
Появилось официальное заявление AMD о том, что происходит с отложенными процессорами Ryzen 7040HS. "Мы действительно начали наращивать производство чипов серии Ryzen 7040", - сообщил Tom’s Hardware представитель AMD. "Наши OEM-партнеры начали поставки этих систем. В основном это процессоры 7040HS."
Процессоры AMD Phoenix являются одними из самых ожидаемых в новой мобильной линейке Ryzen 7000 представленной на выставке CES, поскольку они являются уникальными среди семейства предлагая новейшую и самую интересную технологическую комбинацию ядер ЦП Zen 4 и ядер графического процессора RDNA 3. Другими словами, это будут лучшие APU Ryzen 7000 для машин без установленного дискретного графического процессора.