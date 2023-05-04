Модели с этими чипами поступят в розничную продажу в течение следующих нескольких недель.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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Процессоры AMD Phoenix нацелены на ноутбуки премиум-класса, но мы знаем, что это семейство процессоров также ориентировано на мини-ПК и портативные игровые устройства. Согласно официальным слайдам AMD эти процессоры должны были поступить в продажу в марте.

Процессоры HS имеют более высокие базовые частоты чем 7040U и TDP 35-45 Вт., поэтому ультратонкие конструкции в которых они используются потребуют улучшенного охлаждения.

Появилось официальное заявление AMD о том, что происходит с отложенными процессорами Ryzen 7040HS. "Мы действительно начали наращивать производство чипов серии Ryzen 7040", - сообщил Tom’s Hardware представитель AMD. "Наши OEM-партнеры начали поставки этих систем. В основном это процессоры 7040HS."

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Процессоры AMD Phoenix являются одними из самых ожидаемых в новой мобильной линейке Ryzen 7000 представленной на выставке CES, поскольку они являются уникальными среди семейства предлагая новейшую и самую интересную технологическую комбинацию ядер ЦП Zen 4 и ядер графического процессора RDNA 3. Другими словами, это будут лучшие APU Ryzen 7000 для машин без установленного дискретного графического процессора.