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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AV1 стриминг использует OBS для более качественного вывода видео на GeForce, Arc и Radeon
С новой версией приложения OBS AV1 также поддерживает трансляцию на YouTube.
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Напомним, что AV1 - это более новый видеокодек, чем обычно используемый AVC, также известный как H.264. Это гораздо более ресурсоемко как для воспроизведения, так и для создания видео, но учитывая, что кодирование и декодирование видео обычно выполняются с использованием аппаратных ускорителей с фиксированными функциями это менее важно, чем тот факт, что он может предложить значительно улучшенное качество видео при том же битрейте по сравнению с H.264.

Естественно, стримеры были очень взволнованы потенциалом кодека AV1, но с использованием видео AV1 для прямых трансляций возникали две основные проблемы. Во-первых, не было сервисов которые могли бы принимать видео AV1 для прямых трансляций. Вы могли загружать AV1 на YouTube в течение как минимум пяти лет, но до недавнего времени использовать его для прямых трансляций было невозможно.

Другая проблема заключалась в том, что изначально не существовало программного обеспечения способного отправлять видео AV1 на YouTube. Эта последняя проблема теперь решена с выпуском OBS Studio 29.1. Open Broadcaster Software это открытое программное обеспечение которое почти все стримеры используют для своей работы. OBS - это мощный набор инструментов с большим количеством функций, а в последнем выпуске добавлена поддержка совершенно нового Enhanced RTMP.

RTMP - это протокол обмена сообщениями в реальном времени изначально созданный Adobe и предназначенный для использования с Flash Video. Стандарту уже более 20 лет, поэтому давно пора его обновить. Новая версия, известная как "Расширенный RTMP" была создана некоммерческой группой под названием Veovera Software Organization и ее конкретная цель - добавить поддержку новых аудио- и видеокодеков в RTMP.

NVIDIA заявляет, что AV1 до 50% эффективнее при том же качестве изображения.

Таким образом, с совместимой видеокартой - это графический процессор на базе NVIDIA Ada Lovelace, AMD RDNA 3 или Intel Arc Alchemist  и последней версией OBS вы можете начать прямую трансляцию на YouTube с использованием нового кодека AV1. 

Преимущество в том, что AV1 значительно эффективнее, чем H.264, а также лучше справляется с быстрым движением. Это означает, что при любом заданном битрейте ваш видеопоток будет более четким. Однако вам не нужно верить нам на слово; посмотрите это видео от NVIDIA которое кратко демонстрирует разницу:


Есть еще одно предостережение в отношении прямой трансляции с использованием AV1 на YouTube: люди которые смотрят вашу прямую трансляцию, не будут получать полноценный поток AV1; вместо этого они получат видеопоток, транскодированный либо в AVC, либо в VP9. Это сделает сам  YouTube и в результате полученный перекодированный видеопоток будет более качественным.

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К сожалению, YouTube является единственной крупной платформой потокового видео которая в настоящее время поддерживает Enhanced RTMP, а это означает, что на данный момент если вы хотите воспользоваться преимуществами потокового вещания AV1 более высокого качества, вам придется делать это на YouTube. Извините фанаты Twitch.

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#geforce #radeon #arc #av1 #open broadcaster software
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