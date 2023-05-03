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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Негативные обзоры Redfall заставляют игроков задуматься
Gamespot оценил игру в (4 из 10), Steam (31% из 100%), а GamesRadar (2,5 из 10) .
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Отчасти негативная реакция на Redfall связана с тем, что Microsoft ограничила скорость игры 30 кадрами в секунду как для Xbox Series X (@4K), так и для Series S (@1440p). Об этом было объявлено в апреле, и тем не менее Microsoft придерживалась своего решения, хотя оно вызвало резкую критику со стороны фанатов и средств массовой информации. Компания заявила, что появится режим 60 кадров в секунду, но отсутствие его при запуске - это серьезный удар по популярности. Версия для ПК также столкнулась с низкой частоты кадров.

Рецензенты также отмечают скучный геймплей, несбалансированность одиночной кампании, обилие ошибок в режимах одиночной/кооперативной/многопользовательской игры, а также плохо оптимизированную боевую систему. Действие шутера от первого лица происходит в вымышленном городе Редфолл штат Массачусетс наводненном вампирами, и все думали, что известный разработчик Arkane сможет правильно воплотить все эти элементы в игре.

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Обновления и исправления ошибок скорее всего последуют, но пока Redfall  не впечатляет и довольно спорна (например требует, чтобы игроки всегда были в сети). Только время покажет, как Microsoft решит и смягчит эти проблемы. Возможно, мы имеем дело с еще одним Cyberpunk: 2077. Эта игра, была запущена в таком же плачевном состоянии, но последующие патчи в значительной степени исправили ее.

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#redfall
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