Вы провели поиск в Google и хотите избавиться от него, поэтому вы удаляете его из своей истории просмотров, думая, что это конец. Однако есть еще один способ удалить эти данные раз и навсегда из вашей учетной записи, и мы покажем вам как это сделать.

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Когда мы заходим, чтобы удалить историю это означает, что мы должны были использовать режим инкогнито в первую очередь. Хотя это и не идеально, к нему можно получить доступ нажав "Ctrl + Shift + N" или нажав меню в правом верхнем углу и выбрав "Режим инкогнито". Если вы забыли это сделать вы можете вернуться и очистить некоторые данные истории и учетной записи.

После того как вы очистите историю просмотров пользователи также должны перейти на страницу myactivity.google.com где они найдут все действия в Интернете связанные с учетной записью. Затем можно нажать кнопку "Удалить", чтобы очистить историю за последний час или день, за весь период использования или за определенный диапазон времени.

Находясь в этом разделе вы также можете перейти в меню "Отслеживания действий". Здесь можно отключить сохранение активности на сайтах и в приложениях Google, а также использование функции истории Chrome в целом. Далее можно настроить автоудаление данных, причем самый простой вариант - удаление данных старше трех месяцев. Хотя это не на 100% идеально, данные можно удалять также вручную если это необходимо.

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Кроме того история и данные о действиях сохраняются Google до тех пор, пока вы не удалите их в соответствии с его условиями и политиками. Хотя если вы удалите информацию об активности, Google "может сохранить информацию о том, как часто вы ищете что-то", так что это еще одна проблема о которой нужно знать. В любом случае время от времени очищать ваши данные стоит ради конфиденциальности, поэтому взгляните прямо сейчас и посмотрите, что вы можете очистить, о чем вы не знали.