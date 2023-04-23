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Согласно исследованию геймеры в возрасте 50 лет и старше становятся растущей силой
и разработчикам игр следует обратить на это внимание
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Из репрезентативного опроса 45% людей старше 50 лет квалифицируются как геймеры согласно AARP (американская ассоциация пожилых людей), потому что они проводят время за играми каждый день. Интересно, что 52% женщин сообщают, что играют каждый день, по сравнению с 37% мужчин. Каждый третий говорит, что сейчас играет в видеоигры больше, чем два года назад, вероятно из-за пандемии COVID-19. AARP сообщает, что 81% игроков предпочитают играть в одиночку, а те кто играет с другими чаще всего играют с детьми, внуками или взрослыми членами семьи.

Анализ опроса делит респондентов на пять групп: дилетанты, мейнстримеры, любители, энтузиасты и любители погружения в игры, в градации от наименьшего к наибольшему игровому времени. 15% респондентов относятся к дилетантам которые могут время от времени играть в карты или головоломки на своем телефоне. Самая большая группа мейнстримеры составляет 35%; это люди, которые могут играть каждый день, но не увлечены этим и приравнивают свою ежедневную игру к разгадыванию кроссворда в газете.

23% респондентов-геймеров старше 50 лет составляют любители которые обычно ежедневно играют на телефонах и планшетах. AARP сообщает, что эта группа часто играет в азартные онлайн-игры наряду с типичными казуальными играми-головоломками и картами. 19% энтузиастов играют в приключенческие и ролевые игры. Наконец оставшиеся 7% - это пользователи которые предпочитают специальное игровое оборудование смартфонам.

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Суть выводов AARP заключается в том, что 69% геймеров старшего возраста считают, что игры разрабатываются не для них, а 66% сообщают, что по их мнению видеоигры разрабатываются без учета того, что в них играют люди старше 50 лет. Организация заявляет, что хочет изменить это, и 18 апреля провела виртуальный саммит чтобы встретиться с деятелями игровой индустрии и продвинуть свои идеи.

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#геймеры #разработка игр
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