Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
SpaceX вынуждена была уничтожить ракету Starship через 4 минуты после запуска
Не смотря на это компания SpaceX считает запуск успешным.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

реклама

Федеральное авиационное управление (FAA) сообщило о аномалии произошедшей во время полета ракеты перед разделением ступеней, что привело к потере космического корабля.

Маск поздравил команду SpaceX в твите после запуска заявив: "Поздравляем команду SpaceX с захватывающим испытательным запуском Starship!" Он добавил: "Узнал много для следующего тестового запуска через несколько месяцев". Новый запуск придется отложить до тех пор пока Федеральное авиационное управление не закончит расследование причин сбоя.

Примерно через четыре минуты после начала полета SpaceX написала в Твиттере: "Звездный корабль был уничтожен перед разделением ступеней".


В заявлении FAA говорится, что агентство "будет контролировать расследование несчастного случая с испытательной миссией Starship/Super Heavy". В нем добавлено: "Разрешение на новый пуск корабля Starship / Super Heavy будет дано после того как FAA определит, что любая система, процесс или процедура, связанные с аварией не влияют на общественную безопасность. Это стандарт для всех расследований происшествий".

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

SpaceX написала в Твиттере: "В запусках ракет успех зависит от того чему мы учимся, и сегодняшнее испытание поможет нам повысить надежность Starship поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #spacex #starship
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
29
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
7
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
13
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
9
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
5
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
9
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
6
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
15
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
15
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
6
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Экологические системы обладают собственной вычислительной мощностью
+
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
3
Западная пресса надеется, что контрнаступление ВСУ вызовет «панику» в российском командовании
11
TSMC рассчитывает получить в США до $15 млрд субсидий, но не согласна с некоторыми требованиями властей
1
Роскомнадзор начал активную борьбу против «серых» симок
+
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи ставятся перед танком времён Второй мировой
15
Союзники Украины планируют ввести полный запрет на экспорт товаров в РФ
2
Правительство США продало 16 000 BTC, обвалив курс биткоина до $29 000
1

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
5
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
200
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
96
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
8
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
13
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
59
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4

Сейчас обсуждают

Bisaimon
00:29
все дело в металле
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Saf-Saf Saf
00:27
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
Bisaimon
00:27
Это же какой бизнес можно построить в будущем.
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
grom9000
00:26
около 50 чел
Солдат ВСУ: "Из всего взвода за сутки в Бахмуте уцелело лишь три человека - это был настоящий ад"
grom9000
00:24
Дебилы зеленожопые начали прозревать наконец. Вот и стало это гумно 4070 никому не нужным. Викон сказал этому низкокачественному барахлу, собранному из мусора, цена 25-30 тыс руб.
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
Saf-Saf Saf
00:24
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
wooopggabg
00:23
Капитан, капитан, улыбнитесь! Только смелым покоряются моря!
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
industria
00:22
Немецкие комплексы не повлияют на исход только потому, что Украина победит как с ними там и без них. А вот на количество горящих жоп это влияет даже без применения.
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
beltar
00:21
Если вы не понимаете их атмосферы, то вас никто не заставляет в них играть.
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
grom9000
00:21
Да-да, делай вид дурочки теперь, это твоя обычная бабско-брехливая тактика )))) Это всё Нвидиа тебя довела. Хуанг головного мозга теперь ))))
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем