Не смотря на это компания SpaceX считает запуск успешным.

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Федеральное авиационное управление (FAA) сообщило о аномалии произошедшей во время полета ракеты перед разделением ступеней, что привело к потере космического корабля.

Маск поздравил команду SpaceX в твите после запуска заявив: "Поздравляем команду SpaceX с захватывающим испытательным запуском Starship!" Он добавил: "Узнал много для следующего тестового запуска через несколько месяцев". Новый запуск придется отложить до тех пор пока Федеральное авиационное управление не закончит расследование причин сбоя.

Примерно через четыре минуты после начала полета SpaceX написала в Твиттере: "Звездный корабль был уничтожен перед разделением ступеней".



В заявлении FAA говорится, что агентство "будет контролировать расследование несчастного случая с испытательной миссией Starship/Super Heavy". В нем добавлено: "Разрешение на новый пуск корабля Starship / Super Heavy будет дано после того как FAA определит, что любая система, процесс или процедура, связанные с аварией не влияют на общественную безопасность. Это стандарт для всех расследований происшествий".

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SpaceX написала в Твиттере: "В запусках ракет успех зависит от того чему мы учимся, и сегодняшнее испытание поможет нам повысить надежность Starship поскольку SpaceX стремится сделать жизнь многопланетной".