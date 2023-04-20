Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
NASA отрицает падение своего спутника RHESSI над Киевом
Космическое агентство заявило, что рассматриваемый спутник все еще находился на орбите.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

реклама

Украинские ВВС быстро отвергли возможность того, что яркая вспышка возникла в результате российской воздушной атаки, несмотря на то, что была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко указал в Telegram, что "ПВО в этот момент не действовало".

Пост в Твиттере с видеозаписью того, как яркая вспышка разделяется на части, а затем исчезает породил несколько различных теорий относительно того, что могло быть причиной этого. Некоторые из предполагаемых причин включали НЛО, объект сбитый средствами ПВО и метеорит сгоревший при входе в атмосферу Земли.

Гарвардский астроном Джонатон Макдауэлл написал в Твиттере, что инцидент в среду в Киеве не мог быть спутником. Он заметил: "Яркая вспышка зафиксированная над Киевом не имеет связи с возвращением в атмосферу спутника NASA  RHESSI орбита которого проходит за тысячи километров от Украины".

Сэм Рольф и другие астрономы предположили, что размер, световой след, цвет и яркая вспышка соответствуют метеору входящему в атмосферу Земли. Предполагается, что диаметр метеорита был от 0,3 до 0,7 м.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #падение спутника
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Ingenuity устанавливает новый рекорд с 50-м полетом на Марсе - 322 метра за 145 сек
В Киеве произошла большая вспышка, предположительно упал метеорит
НАСА представила реальный симулятор базы на Марсе, где 4 добровольца будут жить 1 год в изоляции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель Су-27 почти сбил британский Rivet Joint – ракета прошла рядом с самолётом НАТО
29
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
7
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
13
Западная пресса: Россия активно использует секретное оружие, лишающее ВСУ связи через Starlink
9
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
5
Российский морпех записал на свой счёт уже третий сбитый Су-25 ВСУ и показал видео запуска "Иглы"
9
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
6
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
15
Минэнерго США предупредило "Росатом" о нарушении действующего законодательства США
15
В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
+
Скандинавские разведки уверены, что Москва готовит атаку на объекты подводной инфраструктуры
6
Интегрированная видеокарта AMD Radeon 780M оказалась быстрее дискретной GeForce GTX 1050 Ti
5
Экологические системы обладают собственной вычислительной мощностью
+
Западная пресса надеется, что контрнаступление ВСУ вызовет «панику» в российском командовании
11
TSMC рассчитывает получить в США до $15 млрд субсидий, но не согласна с некоторыми требованиями властей
1
Роскомнадзор начал активную борьбу против «серых» симок
+
Под Бахмутом артиллерия "Вагнера" накрыла колонну ВСУ спешащую на подмогу в город
+
Правительство США продало 16 000 BTC, обвалив курс биткоина до $29 000
1
США выделят Украине ещё $325 млн военной помощи — в него войдут артиллерийские снаряды и боеприпасы к РСЗО
5
Intel разрабатывает кулеры мощностью 2000 Вт для будущих чипов
3

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
5
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
198
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
95
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
6
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
2
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
59
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
13
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
10
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
22:57
С чего такие выводы? Зарытый Т-55 — это по сути стационарная слабозащищённая цель, при этом у противника есть беспилотники и артиллерия.
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Гоогле Гооглев
22:54
Нормально так, бабосики пилят
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Гоогле Гооглев
22:53
А ты почему, не в лгбт войсках, а здесь шарахаешся?
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
Семен Горбунков
22:53
В атаку на 55 можно конечно , в крайнем случае , а вот в обороне , зарыв по башню , ему цены не будет .
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
dimchoos
22:49
Если полуостров, то окопали уже.
Bloomberg: Запад рассматривает возможность «почти тотального» запрета на экспорт товаров в Россию
Ua_is_shit
22:49
а что, у лохлов каждый день новый год что ли, раз они постоянно пишут радостные басни фронтовой фантастики о своих несуществующих перемогах?
ЧВК «Вагнер» сжимает клещи вокруг Бахмута, а украинское командование бросило в бой ЛГБТ-батальон
VladiT
22:49
Так это не первый же запуск, уже запускали пару лет назад и не раз, и были все те же самые проблемы с движками, хотя там всего 3 движка было. Так и тут что они ожидали, типо помолимся и запустим авось...
У Илона Маска опять проблемы, во время первого испытания взорвалась тяжелая ракета-носитель Starship
Shuher2
22:46
На али 27 с копейками, я лично за эти деньги лучше приобрел бы что то вроде Lenovo thinkpad m 715q.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
Вассисуалий Лоханкин
22:45
Зелот, а накалякай про 4к, а то прикупил тут по случаю моник Гигу fv43u нахаляву, а какое железо по минимуму нужно?
Египет отказался от поставок ракет в Россию и начал производить боеприпасы для ВСУ - BM
Владимир Дранников
22:42
Зачётный раб, кукарекай дальше
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем