реклама
Украинские ВВС быстро отвергли возможность того, что яркая вспышка возникла в результате российской воздушной атаки, несмотря на то, что была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко указал в Telegram, что "ПВО в этот момент не действовало".
Пост в Твиттере с видеозаписью того, как яркая вспышка разделяется на части, а затем исчезает породил несколько различных теорий относительно того, что могло быть причиной этого. Некоторые из предполагаемых причин включали НЛО, объект сбитый средствами ПВО и метеорит сгоревший при входе в атмосферу Земли.
Гарвардский астроном Джонатон Макдауэлл написал в Твиттере, что инцидент в среду в Киеве не мог быть спутником. Он заметил: "Яркая вспышка зафиксированная над Киевом не имеет связи с возвращением в атмосферу спутника NASA RHESSI орбита которого проходит за тысячи километров от Украины".
Сэм Рольф и другие астрономы предположили, что размер, световой след, цвет и яркая вспышка соответствуют метеору входящему в атмосферу Земли. Предполагается, что диаметр метеорита был от 0,3 до 0,7 м.