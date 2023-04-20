Космическое агентство заявило, что рассматриваемый спутник все еще находился на орбите.

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Украинские ВВС быстро отвергли возможность того, что яркая вспышка возникла в результате российской воздушной атаки, несмотря на то, что была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко указал в Telegram, что "ПВО в этот момент не действовало".

Пост в Твиттере с видеозаписью того, как яркая вспышка разделяется на части, а затем исчезает породил несколько различных теорий относительно того, что могло быть причиной этого. Некоторые из предполагаемых причин включали НЛО, объект сбитый средствами ПВО и метеорит сгоревший при входе в атмосферу Земли.

Гарвардский астроном Джонатон Макдауэлл написал в Твиттере, что инцидент в среду в Киеве не мог быть спутником. Он заметил: "Яркая вспышка зафиксированная над Киевом не имеет связи с возвращением в атмосферу спутника NASA RHESSI орбита которого проходит за тысячи километров от Украины".

Сэм Рольф и другие астрономы предположили, что размер, световой след, цвет и яркая вспышка соответствуют метеору входящему в атмосферу Земли. Предполагается, что диаметр метеорита был от 0,3 до 0,7 м.

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