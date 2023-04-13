поскольку они являются источником для вредоносных программ

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В недавнем твите местного отделения ФБР в Денвере сообщалось, что злоумышленники разработали способ использования общедоступных портов для зарядки которые могут заражать подключенные устройства вредоносными или шпионскими программами. Это относительно новая техника называемая "джокджекинг". При заражении устройство раскрывает информацию для входа в учетную запись и другие личные данные.

ФБР не объясняет, что именно делают хакеры-преступники чтобы заражать общедоступные USB-порты вредоносными программами. Возможно USB-порты подделываются чтобы передавать данные (содержащие вредоносные / шпионские пакеты) в телефон, планшет или ноутбук ничего не подозревающего пользователя. Чтобы защитить себя ФБР советует "брать с собой собственное зарядное устройство и USB-кабель и использовать электрическую розетку".

Аналогичные сообщения можно найти на информационной веб-странице ФБР посвященной мошенничеству и безопасности, хотя это заставляет нас задаться вопросом наблюдает ли ФБР всплеск случаев требующих предупредительного твита. Однако ни в твиттере, ни на веб-сайте нет никаких статистических данных или конкретных случаев джокджекинга.

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В свете этого предупреждения мы предлагаем следующее, чтобы обеспечить безопасность вашего устройства при зарядке в общественных местах:

По возможности заряжайте свои устройства через розетку переменного тока.

Используйте портативные блоки питания. Их можно зарядить либо через общедоступные USB-порты, либо через розетки переменного тока.

Используйте зарядные USB-кабели с блокировкой данных которые предотвращают передачу данных и предназначены только для зарядки.

Когда вы подключаете свое устройство к общедоступному USB-порту и видите всплывающее сообщение с запросом на обмен данными вы должны немедленно отключить его. Это может означать, что порт был скомпрометирован.