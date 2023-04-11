Группа российских исследователей хочет попытаться вернуть вымерший вид бизонов используя образец ДНК особи возрастом 8000 лет.

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Клонирование животных - сложный процесс который существует уже некоторое время. Ученые в настоящее время также пытаются клонировать вымерших мамонта и арктического волка. Теперь после чрезвычайно редкой находки местными жителями в Верхоянском районе за Полярным кругом в прошлом году к этому списку можно добавить исчезнувший вид зубра.

"Это молодая особь в возрасте 1,5-2 лет. Когда она погибла пока не установлено", - заявил Максим Чепрасов заведующий музеем мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Хотя находка представляла собой неполную тушу, голова, передние конечности и часть грудной клетки хорошо сохранились. Исследователи смогли получить образцы для микробиологических, гистологических, клеточных, радиоуглеродных исследований, а также других тестов. Российские ученые вместе с корейскими коллегами немедленно приступили к изучению клеток, сообщается в пресс-релизе университета.

"Мы работаем с уникальной находкой которую в будущем можно будет клонировать благодаря подобранным материалам. Это становится возможным благодаря совместной работе с сильным коллективом ведущих ученых Северо-Восточного федерального университета", - отметил Хван Ву Сок, профессор СВФУ, директор Фонда биотехнологических исследований.

Другие специалисты не уверены, что ДНК достаточно хорошо сохранилась для процесса клонирования. Лав Дален палеогенетик из Стокгольмского университета объяснил изданию Live Science: "На мой взгляд невозможно клонировать вымерших животных из таких тканей". Дален добавил: "Чтобы сделать клонирование возможным нужно найти неповрежденные хромосомы, но даже в лучших образцах мы видим, что каждая хромосома фрагментирована на миллионы частей".

Дален сравнивает вероятность обнаружения полностью неповрежденной хромосомы в туше бизона с шансом получить выпадение орла тысячу раз подряд при подбрасывании монеты.

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Независимо от того смогут ли исследователи клонировать древний вид бизонов из останков замороженной туши информация которую они получат безусловно захватывающая. Результаты проводимых исследований позволят получить данные о геологическом и биологическом возрасте, особенностях строения и экологической ситуации в местах обитания зубров.