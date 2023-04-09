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Ожидается, что Meteor Lake будет включать в себя чиплет ввода-вывода с PCIe 5.0 и Thunderbolt 4, а также чиплет SoC созданный Intel. Также предполагается наличие графического чиплета на основе Arc Alchemist созданного TSMC. Если более ранние слухи верны, количество исполнительных блоков у него может быть до 128 единиц.
Конфигурация ядра протестированной системы состоит из четырех ядер P и восьми ядер E. Мы можем понять это из описания ЦП UserBenchmark как имеющего 12 ядер ЦП с 16 потоками. UserBenchmark очень плохо оценивает систему в основном из-за того, что процессор работал на частоте около 550 МГц на протяжении большей части теста.
Согласно предыдущим утечкам Meteor Lake должен использовать Redwood Cove в качестве своих P-ядер, а Crestmont - в качестве E-ядер, что означает переход к обоим типам ядер ЦП от существующих чипов Intel Raptor Lake. Жаль, что эта утечка тестов показала лишь очень ранний образец, учитывая столь низкую тактовую частоту.