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Процессоры AMD Ryzen X3D созданы путем буквального прикрепления второго чипа который почти полностью представляет собой кэш-память L3 к верхней части обычного кристалла процессора Ryzen как показано на рисунке выше. Это центральная плитка поверх более широкой ПЗС матрицы. Этот второй чип известный как "3D V-Cache" очень чувствителен к сильному нагреву и дополнительному напряжению, поэтому AMD отключает разгон своих процессоров X3D.
У пользователей больше контроля над чипами X3D второго поколения на базе Ryzen 7000, но у них по-прежнему заблокирован множитель. Чтобы разогнать такой процессор необходима материнская плата позволяющая настраивать BCLK ЦП отдельно от BCLK используемого для памяти, набора микросхем, PCIe, USB и т. д.
Этот метод разгона известен как ECLK Mode 1 объяснил мастер оверклокинга Skatterbencher в своем последнем видео. Он рассказывает о различных методах которые вы можете использовать для настройки Ryzen 7 7800X3D, а затем он доводит его до пиковой частоты 5403 МГц используя комбинацию функций AMD Precision Boost Overdrive 2 и Curve Optimizer, а также увеличивает частоту ECLK на 7 МГц.
Семь мегагерц кажутся не такими уж большими, но когда вы умножаете их на коэффициент 50 чтобы получить окончательную частоту, разница действительно становится очень большой. Этот метод был наиболее успешным из пяти различных способов испробованных Skatterbencher и давал положительные результаты в каждом отдельном тесте - до 10% в многопоточном тесте Geekbench, но в целом около 5%.
Конечно для такого разгона требуется материнская плата c двумя внешними тактовыми генераторами, но у Skatterbencher нет недостатка в мощном оборудовании. Тем не менее мы не удивимся если Ryzen 7 7800X3D с тактовой частотой 5,4 ГГц сокрушит всех конкурентов в вашем любимом игровом тесте. Это один из путей по которому вы можете пойти если вам нужна самая высокая производительность в игре.
Это видео служит своего рода руководством для самостоятельного выполнения разгона, хотя Skatterbencher подчеркивает, что настройки Curve Optimizer чрезвычайно специфичны для процессора, и маловероятно, что вы сможете просто установить его значения и получить работающий разгон.