и более 100 кадров в секунду с DLSS 3

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Cyberpunk 2077 получит трассировку пути с обновлением RT Overdrive на следующей неделе. Благодаря множеству технологий трассировки пути, в том числе рассеянному затенению, отражениям и теням с множественными отскоками она значительно повысит визуальную точность игры. А также это снизит производительность сократив ее более чем наполовину. Поэтому для игры с желаемой частотой кадров потребуется графический процессор NVIDIA RTX 40-й серии.

Глядя на скриншоты мы видим, что трассировка пути может кардинально изменить интерьер. Отражения непрямого света выводят глобальное освещение на новый уровень, особенно в тени.

К сожалению, преимущества трассировки пути не так заметны в уличных сценах. Взгляните на скриншоты выше и ниже. В то время как трассировка пути действительно отображает освещение правильно и с большей детализацией, это не совсем то на что обращает внимание большинство игроков.

Что касается производительности DLSS 3 просто необходим, если вы хотите отображать игру с достойной частотой кадров. Без него могучая RTX 4090 выдает в среднем всего 17 кадров в секунду. С включенным апскейлером вы получаете впечатляющие 131 FPS, что обеспечивает плавный игровой процесс даже на мониторах с высокой частотой обновления.

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