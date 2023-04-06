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G Cloud предназначена для игр с использованием таких сервисов как GeForce NOW от NVIDIA и XCloud от Microsoft которые запускают игру на своих серверах, а затем отправляют вам видеопоток, а ваши входные данные отправляю через Интернет обратно в игру. Эта услуга может впечатлять если вы живете географически близко к серверам, но если вы проживаете далеко добавляются дополнительные 100-200 мс сетевой задержки, что является проблемой.
Между тем сервис Q Lite предназначен для использования функции PlayStation Remote Play. Это потоковая передача как и G Cloud за исключением того, что вместо потоковой передачи с удаленного сервера через интернет вы транслируете видеопоток с PlayStation в домашней сети вашего дома.
Remote Play существует со времен PlayStation 3 и оригинальной PSP, и даже тогда она работала очень хорошо. Insider Gaming сообщает, что Q Lite будет поддерживать "адаптивную потоковую передачу до 1080p и 60 кадров в секунду" и будет оснащена 8-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, регулятором громкости, динамиками и кнопками управления.
Многие люди заметили, что им нравится удобство Nintendo Switch и то, что они могут играть лежа в постели или сидя за кухонным столом. Q Lite может дать геймерам PlayStation такую же свободу.
Insider Gaming сообщает, что устройство в настоящее время находится на этапе контроля качества и что оно будет выпущено после системы PS5 со съемным дисководом, но до предполагаемого запуска PS5 Pro в 2024 году. На сайте также говорится, что набор беспроводных наушников и беспроводная гарнитура для PS5 также находятся в разработке и должны быть выпущены примерно в то же время.