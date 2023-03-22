Эти новые графические процессоры представляют собой более продвинутые версии своих аналогов GeForce, предназначенные для профессионалов, исследователей данных и инженеров, которым нужны высокопроизводительные графические процессоры для обработки больших рабочих процессов с интенсивным использованием данных.

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Мобильные процессоры будут представлять собой совершенно новую линейку, в то время как SKU малого форм-фактора будет состоять из одной модели среднего класса.

Ada Lovelace RTX Mobile

Nvidia представила пять различных моделей графических процессоров RTX для ноутбуков, от RTX 2000 до RTX 5000, предназначенных для заполнения сегментов графических процессоров начального, среднего и высокого уровня. Все пять профессиональных чипов отличаются от своих аналогов серии GeForce RTX 40 тем, что они имеют функции уровня рабочей станции включая поддержку ECC, больший объем памяти и эксклюзивные функции NVIDIA недоступные для графических процессоров GeForce, такие как корпоративные драйверы NVIDIA RTX.

RTX 2000 имеет 2560 ядер CUDA, 20 ядер RT и 80 ядер Tensor, рейтинг TGP до 95 Вт и объем памяти 6 ГБ с пропускной способностью 168 ГБ/с. RTX 3000 на шаг выше: 3072 ядра CUDA, 24 ядра RT, 96 ядер Tensor, TGP до 140 Вт и 8 ГБ памяти с пропускной способностью 256 ГБ/с.

RTX 3500 имеет 5120 ядер CUDA, 40 ядер RT и 160 ядер Tensor, работает с TGP до 140 Вт и 12 ГБ памяти с пропускной способностью 432 ГБ/с. RTX 4000 имеет 7424 ядра CUDA, 58 ядер RT, 232 тензорных ядра, рейтинг TGP до 175 Вт и объем памяти 12 ГБ с пропускной способностью 432 ГБ/с.

Мобильный процессор RTX 5000 является флагманом линейки с 9728 ядрами CUDA, 76 ядрами RT и 304 ядрами Tensor, максимальным рейтингом TGP 175 Вт и 16 ГБ памяти с пропускной способностью 576 ГБ/с. NVIDIA не упомянула тактовую частоту графического процессора, но мы подозреваем, что она оставит это на усмотрение производителей ноутбуков учитывая различия в тепловых решениях.

Ada Lovelace SFF ПК





RTX 4000 SFF - новинка NVIDIA в сегменте компактных форм-факторов. Она призвана обеспечить производительность серии RTX 40 среднего уровня на карте PCIe половинной высоты которая поместится в некоторые из самых компактных компьютерных корпусов на рынке. Графический процессор имеет 6144 ядра CUDA, 192 ядра Tensor и 48 ядер RT в сочетании с 20 ГБ памяти ECC при общей мощности всего 70 Вт. Он будет оснащен двухслотовым вентиляторным охлаждением при высоте и длине карты 69 x 168 мм. Карта также будет поставляться с низкопрофильными и стандартными кронштейнами PCIe для совместимости с корпусами компьютеров полной и половинной высоты.

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Начиная с этого месяца рабочие станции оснащенные новой RTX 4000 SFF будут доступны от OEM-производителей, таких как BOXX, HP и Lenovo. Мобильные графические процессоры RTX 2000-5000 будут выпущены в апреле и будут доступны в ноутбуках от партнеров NVIDIA таких как Leadtek, PNY и Ryoyo Electro. Цены на ноутбуки будут начинаться от 1250 долларов.