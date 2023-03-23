Intel оснастит Granite Rapids 128 ядрами, что станет существенным обновлением по сравнению с 60 ядрами флагмана Sapphire Rapids.

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Granite Rapids и Sierra Forest - это пара новых процессорных платформ Intel Xeon которые дебютируют в 2024 году. Согласно дорожной карте Intel обе архитектуры получат переход от узла Intel 7 который используется в сегодняшних Alder Lake, Raptor Lake и серверных ЦП Sapphire Rapids до более продвинутого узла Intel 4. Granite Rapids будет использоваться для оптимизированных по производительности серверных приложений, в то время как Sierra Forest будет нацелена на высоконагруженные серверные приложения.

Предыдущие отчеты показали, что Granite Rapids будет работать с новым сокетом LGA 7529 имеющим в два раза больше контактов, чем сокет Sapphire Rapids LGA 4677. В результате размер процессора увеличится до ошеломляющих 105 x 70,5 мм, что сделает его шире чем у Apple iPhone 13 Mini.

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Все отчеты которые мы видели до сих пор показывают нам, что Intel будет продолжать увеличивать размер и мощность ЦП, чтобы соответствовать требованиям производительности предъявляемым на рынке серверов, и оставаться конкурентоспособными с AMD. Intel также может добавить множество новых функций которые компенсируют любую неэффективность Granite Rapids по сравнению с AMD, как это было в случае с Sapphire Rapids.