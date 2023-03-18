Эта ошибка также влияет на результаты тестов: пользователь сообщает о более высоких оценках Cinebench, когда ошибка активна.

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Как оказалось эта ошибка связана с проблемой синхронизации десятилетней давности мешающей операционным системам Windows, которая возникает когда внутренние часы Windows дают неверные значения после выхода из спящего режима. Это приведет к тому, что сторонние программы мониторинга и приложения для бенчмаркинга будут неправильно интерпретировать передаваемые им данные из-за неверных значений сообщаемых таймером. Этот сбой названный "ошибкой RTC" был серьезной проблемой в сообществе оверклокеров с момента его появления в Windows 8. Базы данных по разгону, такие как HWBot, были вынуждены полностью запретить все заявки на разгон в которых не приняты надлежащие меры предосторожности предотвращающие искажение результатов.





Ошибка принимала различные формы с момента ее появления в Windows 8, но основная проблема связана с таймером LAPIC в Windows 8, 10 и 11. Известно, что этот таймер очень изменчив в зависимости от BCLK ЦП и может показывать ложные показания, если базовая частота вручную разогнана или понижена выше или ниже стандартной частоты на 100 МГц или более. Это единственное объяснение того, как этому 7950X удалось достичь своих искусственно завышенных тактовых частот и результатов тестов. Чтобы воспроизвести ошибку ЦП должен работать на максимальной турбо-частоте когда система переходит в режим сна. Эта ошибка должна каким-то образом прерывать функцию связанную с базовыми часами системы, что заставляет таймер LAPIC сообщать ложную информацию.

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В любом случае это похоже на ошибку кода AGESA для платформы Ryzen 7000 поскольку метод воссоздания этой ошибки до сих пор был обнаружен только на Ryzen 9 7950X. Это неудивительно, учитывая, что проблемы с Ryzen 7000 были связаны с версиями BIOS которые могут вызвать нестабильность процессора, нестабильность DDR5, проблемы с загрузкой и даже привести к полному исчезновению спящего режима при включенной функции EXPO.