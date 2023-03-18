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По данным Microsoft вы скорее всего столкнетесь с замедлением при копировании больших файлов из общего сетевого ресурса с использованием протокола Server Message Block (SMB). Однако это не единственный сценарий в котором ошибка может проявить себя.
Неясно насколько широко распространена проблема, но на Reddit есть несколько жалоб. Один из пользователей сообщил, что обновление Windows замедлило его твердотельный накопитель NVMe, утверждая, что скорость чтения упала с 7000 МБ/с до 1000 МБ/с.
"Только что отменил обновление и мой SSD снова достигает скорости чтения 7000, а Windows работает быстро. Так что с этим огромная проблема", - написал пользователь.
С аналогичными жалобами присоединились и другие. Один пользователь утверждает, что из-за обновления Windows стала работать медленнее и программы загружаются дольше, в то время как другой пользователь утверждает, что "время загрузки игры заметно сократилось".
В этой ветке Reddit есть только несколько жалоб, хотя твердотельные накопители стали настолько быстрыми (особенно когда речь идет о последовательном чтении), что средний пользователь может не заметить разницы за пределами тестовой программы.
Временное решение проблемы заключается в использовании инструментов копирования файлов которые не используют диспетчер кеша (буферизованный ввод-вывод). Один из способов сделать это - использовать любой из этих встроенных инструментов командной строки:
robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J
xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J
Очевидно вам нужно будет изменить папку и имена файлов для вашей конкретной установки, вот и все. Кроме того вы можете откатить обновление, хотя это также означает, что вы удалите последние выпущенные исправления безопасности. Наконец вы можете просто подождать - Microsoft заявляет в своем документе поддержки, что работает над решением.