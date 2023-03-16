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Функциональность камеры и фото - это то, что почти все производители мобильных телефонов пытаются улучшить в каждом поколении флагманов, и Google не исключение. Pixel 7 и 7 Pro станут лучше фотографировать при слабом освещении благодаря новым алгоритмам на базе процессора Tensor.
Устройства Pixel теперь имеют Health Connect в качестве встроенной функции, которая сохраняет данные о вашем здоровье на вашем телефоне Pixel.
Google Pixel Watch получили еще одну функцию для спасения владельца - обнаружение падения. Google отмечает, что устройство может обнаруживать разницу между сильным падением и другой физической активностью, помогая предотвратить случайные вызовы службы экстренной помощи. Существуют также расширенные возможности настройки для Wear OS 3+. К ним относятся опция монофонического звука, коррекция цвета и режим оттенков серого для дисплея.
Таймеры от смарт-устройств на телефоне Google Pixel
Возвращаясь к теме телефонов Pixel, Pixel 4a и новее теперь поддерживают функцию Direct My Call, которая предоставляет удобный интерфейс для обработки алгоритма вызовов, что значительно упрощает процесс бесплатного набора номера. Устройства Pixel также получают функцию управления таймерами устройств умного дома Google, что позволяет вам управлять ими с телефона находясь вне дома. Однако Google Home Max не поддерживает эту функцию.
Кроме того набор новых функций предлагает поддержку цифровых автомобильных ключей, новые смайлики, поддержку двух SIM-карт на Pixel 7 и 7 Pro. Если вы хотите ознакомиться с полным списком новых функций, вы можете сделать это здесь.