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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Включённый по умолчанию параметр Windows VBS может снизить производительность игры до 17%
даже на флагманских графических процессорах
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Безопасность на основе виртуализации представляет собой систему безопасности которая использует гипервизор Windows (Hyper-V) для защиты важных частей операционной системы от эксплойтов и вредоносных программ. Одна из функций VBS связана с обеспечением целостности кода гипервизором (HVCI), который использует VBS для создания виртуализированной оболочки вокруг конфиденциального кода. Виртуализация по своей природе позволяет защитить основные части ОС, даже если вредоносное ПО получит доступ к ядру ОС.

Первоначально Microsoft начала включать VBS по умолчанию в Windows 10 еще в 2019 году на определенном количестве машин, но теперь она включена по умолчанию в современных сборках Windows 11 и Windows 10 - в системах поддерживающих виртуализацию ЦП. Компания Tom's Hardware протестировала VBS на новом тестовом стенде с процессором Core i9-13900K, RTX 4090 и памятью DDR5-6600 объемом 32 ГБ. Тест включает включает 15 игр с использованием предустановок среднего, высокого и сверхвысокого качества с разрешениями 1080P, 1440P и 4K.

Список игр включает Bright Memory Infinity (с включенным RT), Control (с включенным RT), Cyberpunk 2077 (с включенным RT), Metro Exodus Enhanced Edition (с включенным RT), Minecraft (с включенным RT), Spider-Man: Miles Morales (с включенным RT), A Plague Tale: Requiem, Borderlands 3, Far Cry 6, Microsoft Flight Simulator 2022 (DX11), Forza Horizon 5, Horizon: Zero Dawn, Red Dead Redemption 2 (Vulkan), Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion.

Параметр целостности памяти управляет VBS в Windows 11.

Было обнаружено, что игровая производительность может повыситься до 17% в некоторых играх с отключенной VBS на флагманском оборудовании ПК последнего поколения. Однако это применимо только к очень небольшому количеству игр, в большинстве из которых запас производительности составляет всего 2-5% с включенной или выключенной VBS. Тестирование в конечном итоге показало, что включение или выключение VBS не является однозначным ответом и будет зависеть от выбора игры и личных предпочтений больше, чем что-либо еще.

В 15 играх средний прирост FPS составил около 5% при отключенном VBS, при настройках графики 1080P Medium, 1080P Ultra и 1440P Ultra. Единственным исключением было разрешение 4k Ultra, которое показало незначительный прирост производительности на 2%. В отдельных играх, Horizon: Zero Dawn, Spider-Man: Miles Morales и Cyberpunk 2077 большинство графических пресетов показывают улучшение производительности от 5,3% до 9,6%. Однако, в Microsoft Flight Simulator 2022 прирост производительности составил более 11% при настройках среднего качества 1080P.

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Общее улучшение производительности с отключенным VBS сильно зависит от игры, и в большинстве игр в лучшем случае наблюдается посредственное улучшение частоты кадров. Наверное лучше отключить эту функцию, если вы хотите выжать из своего оборудования как можно больше производительности - даже на флагманских графических процессорах таких как GeForce RTX 4090, - но следует помнить о компромиссах безопасности.

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#windows vbs
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