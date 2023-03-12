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HP блокирует сторонние картриджи в струйных принтерах с новой прошивкой

Те кто еще не обновил свой принтер HP могут избежать блокировки неоригинальных картриджей просто не обновляя прошивку принтера.
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О проблеме с новой прошивкой впервые сообщили на Reddit и вскоре другие пользователи заявляли, что столкнулись с той же проблемой после обновления. Сообщение которое получали владельцы принтеров гласило: "Обнаружен чип другого производителя: указанные картриджи были заблокированы микропрограммой принтера. Этот принтер предназначен для работы только с чипом HP на картридже".

HP не скрывает тот факт, что она пытается заставить своих клиентов использовать свои картриджи поскольку опубликовала заявление для новостных агентств отметив: "Принтеры используют динамические меры безопасности для блокировки картриджей с использованием микросхем сторонних производителей. Повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи в которых используются микросхемы или электронные схемы HP не блокируются динамической защитой".

Это не первая попытка HP запретить клиентам использовать картриджи других производителей. Функция динамической безопасности компании вызывала проблемы и ранее.

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Один пользователь сообщил на Reddit,  что "существуют картриджи с поддельными чипами которые хорошо работают в принтерах", в то время как другие подбрасывали идеи о том как можно обойти новое обновление.

Тем кто обновил прошивку своего принтера просто придется дождаться нормального обходного пути, если они хотят использовать любые неоригинальные картриджи. Любой кто хочет купить новый принтер может провести небольшое исследование перед покупкой, чтобы убедиться, что у выбранного бренда нет подобных проблем.

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hewlett-packard картриджи hp неоригинал принтеры hp
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