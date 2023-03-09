чтобы снизить температуру устройства вдвое

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Современные твердотельные накопители PCIe 4.0 и 5.0 сильно нагреваются, потому что мощные контроллеры твердотельных накопителей выделяют много тепла, как и любой процессор с частотой > 1 ГГц. Если вы расширите внутреннее хранилище PlayStation 5 с помощью быстрого твердотельного накопителя PCIe 4.0 как рекомендует Sony, система будет перегреваться. Пользователи которые беспокоятся о долговечности своих твердотельных накопителей могут взглянуть на этот продвинутый кулер для твердотельных накопителей PS5 от Graugear.

Устройство представляет собой сменную вентилируемую крышку для отсека SSD PS5 вместе с радиатором, прикрепленным к единственной тепловой трубке которая ведет к небольшому медному набору ребер, мало чем отличающегося от того, что вы можете увидеть внутри игрового ноутбука. Тепловая трубка изогнута в соответствии с формой игровой консоли, а решетка расположена прямо перед воздухозаборником, рядом с основным вентилятором PlayStation.

Это довольно удачная конструкция, которая, по словам Grauger может вдвое снизить температуру твердотельного накопителя M.2. У нас нет причин сомневаться в этом утверждении; переход от практически нулевого охлаждения к конструкции из радиатора и тепловых трубок должен стать большим улучшением. Создатели заявляют, что он "идеально подходит" для высокопроизводительных накопителей NVMe и совместим как с односторонними, так и с двусторонними накопителями M.2.

Единственное, что нас беспокоит, это то, что набор ребер радиатора твердотельного накопителя M.2 размещенный таким образом может снизить способность PS5 к самоохлаждению. В то время как оригинальные модели PlayStation 5 имели бесполезную, сложную систему охлаждения, в новых версиях оборудования размер радиатора постоянно уменьшался в попытке сократить расходы в условиях ослабления экономики.

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Graugear пока не раскрыл цены или доступность кулера.