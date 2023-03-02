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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Оригинальный кулер с двумя вентиляторами может охлаждать процессоры AMD и Intel мощностью до 265 Вт
Охладитель Jiushark Diamond JF13K совместим с системами Intel LGA 1700, 1200 и 115X, а также с системами AMD AM2, AM4 и AM5.
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Китайский специалист по охлаждению Jiushark выпустил новый кулер для ЦП с верхним потоком воздуха. Jiushark Diamond JF13K скорее ломает шаблоны дизайна для подобных кулеров, поскольку он похож на большой 240-мм радиатор, прикрепленный прямо к вашему процессору. Ключевыми особенностями этого процессорного кулера являются два 120-мм вентилятора, семь тепловых трубок, подсветка АRGB, массивный ребристый радиатор и заявленная способность работать с процессорами мощностью до 265 Вт.

Процессорные кулеры с верхним потоком часто предназначены для компактных систем. Компании сборщики SFF и HTPC обращают внимание на такие конструкции из-за жестких ограничений максимальной высоты процессорного кулера. Jiushark Diamond JF13K довольно приземистый при высоте 92 мм. Тем не менее его длина и ширина 241 x 121 мм означают, что сборщики ПК должны быть осторожны в своих измерениях, чтобы для него нашлось место.

Согласно поступившим данным, JF13K поддерживал температуру Intel Core i9-11900K на уровне 85 градусов Цельсия или ниже, когда система находилась под нагрузкой (ЦП потреблял 217 Вт). Процессоры Intel 11-го поколения "Rocket Lake" имеют репутацию "горячих" процессоров, так что кулер справился со своей задачей. Изображения подтверждающие это утверждение показывают систему испытательного стенда под открытым небом.

Система охлаждения Jiushark  работающая по принципу верхнего потока воздуха состоит из двух тонких 120-мм (толщиной 15 мм) вентиляторов PWM RGB. Они прикреплены к ребристому алюминиевому радиатору с семью тепловыми трубками. Следующим под ним установлен никелированный медный радиатор, через который также проходят тепловые трубки.

Jiushark утверждает, что ребристый радиатор имеет такую форму, что остается место для планок оперативной памяти. Между тем двойные вентиляторы продувают эти области, помогая охлаждать оперативную память и другие компоненты поверхностного монтажа материнской платы - на целых 20 градусов по Цельсию, по словам китайского производителя кулеров.

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Цена в Китае примерно эквивалентна 40 долларам.

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#процессорный кулер #jiushark
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